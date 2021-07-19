Буря в Киеве: в столице за 30 минут выпала недельная норма осадков

В городе выпало 18 мм осадков – техника и коммунальные работники не справились со стихией и не смогли избежать последствий

К ликвидации последствий непогоды привлечены 12 бригад гидрослужб / Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 19 июля, в Киеве, где ливни затопили город, за 30 минут выпало 18 мм осадков, что составляет почти недельную норму.

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Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

На месте работает техника гидротехнических служб коммунальных предприятий. Сейчас к ликвидации последствий непогоды привлечены 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке КК "Киевавтодор".

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"Техника заблаговременно дежурила на просп. Броварском возле станции метро "Черниговская", на развязке возле станции метро "Левобережная", на ул. Брожки, у тоннеля на ул. О. Телиги. Однако чрезвычайная количество осадков за малый промежуток времени привело к кратковременному подтоплению участков улиц и тротуаров", – говорится в сообщении.

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Осадки были такими обильными, что за 30 минут выпало 18 мм, а 5 мощных насосов в туннеле на ул. О. Телиги не справились со стихией.

Также "Сегодня" собрали подборку видео того, что натворила буря и гроза в разных районах города.

Кроме того, ранее Киев накрыли гроза и пыльная буря – ветер сносил все на своем пути.

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