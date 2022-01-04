"Был Киев зеленый, стал бетонный". В центре столицы массово рубят деревья (фото)

В Киеве мужчины со спецтехникой убрали деревья со склона возле НСК "Олимпийский" – как отреагировали местные жители

В Киеве "оголили" склон Черепановой горы / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре столицы повалили все деревья на юго-западном склоне Черепановой горы. В Сети обсуждают, для чего зачистили место, где раньше отдыхало много людей.

Фото с места опубликовал житель Киева Кирилл Степанец.

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Степанец отметил, что раньше на этом месте отдыхали местные жители.

На место пригнали спецтехнику. Фото из группы "Соседи. Голосеев"

"Просто уже нет слов. Когда мне было 6 лет, родители отвели на теннис. Мы занимались в прекрасном, уютном лесопарке прямо в центре города! Старожилы Печерскую вспоминают как здесь бегали белочки, как гудело птичье царство", - написал он.

Склон остался практически без деревьев. Фото: Кирилл Степанец

Как отреагировали в Сети?

В соцсетях жители Киева интересуются, вызывали ли на место полицию. Люди предполагают, что территорию зачистили для новых построек.

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На месте работали несколько человек. Фото из группы "Соседи. Голосеев"