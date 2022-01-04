"Был Киев зеленый, стал бетонный". В центре столицы массово рубят деревья (фото)

В центре столицы повалили все деревья на юго-западном склоне Черепановой горы. В Сети обсуждают, для чего зачистили место, где раньше отдыхало много людей.
Фото с места опубликовал житель Киева Кирилл Степанец.
Степанец отметил, что раньше на этом месте отдыхали местные жители.
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"Просто уже нет слов. Когда мне было 6 лет, родители отвели на теннис. Мы занимались в прекрасном, уютном лесопарке прямо в центре города! Старожилы Печерскую вспоминают как здесь бегали белочки, как гудело птичье царство", - написал он.
Как отреагировали в Сети?
В соцсетях жители Киева интересуются, вызывали ли на место полицию. Люди предполагают, что территорию зачистили для новых построек.
- Где это происходит?! Полицию вызвали?
- Знаю, что участок в частной собственности, а значит фактически что хочет, то и делает. К сожалению. Допускаю, что будет очередной БЦ, а возможно и гостиница.
- Киев был самой зеленой столицей мира, а сейчас одни стройки, ТРЦ, заправки, стоянки и грязь.
- Кто не знает, вся территория за Олимпийским, зеленая зона, будет застраиваться вплотную под капонир, это первые "звоночки" готовят под весну.
- Жилое здание будет. Строит Лота МНВ, и земля это их давно.
- Был Киев зеленый, стал бетонный!
- Открытый бандитизм средь бела дня. Требуйте документы и разрешения. Нет документов – вызывайте полицию.