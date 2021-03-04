Было шесть замерших беременностей. Как киевлянка стала матерью приемной дочери

После получения диагноза женщина родила еще одного мальчика

Жительница Киева Виктория Стрильчик воспитывает родных детей и приемную дочь. Женщина поделилась тем, как удочерила девочку.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Виктория воспитывала двух старших сыновей и мечтала о еще одном ребенке, но врачи не давали ей никакой надежды.

"У меня было шесть замерших беременностей, три из которых были на очень большом сроке. Потом был такой диагноз, когда я уже поняла, что рожать у меня не получиться", – сказала она.

Тогда Виктория много времени волонтерила в домах малыша и решила ребенка усыновить. Однако на финальном этапе процедуры оформления документов узнала, что беременна Даниилом.

Видео: Сегодня

Женщину в намерениях это не остановило несмотря на то, что три раза дети, которых она выбирала, попадали в другие семьи. Однажды Виктории рассказали о брошенном младенце. Через неделю кроха уже была в ее объятиях.

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Теперь между Алиной и ее братом Даниилом полтора года разницы в возрасте. Девочка рассказывает, что никогда не пыталась найти свою семью по корням.

Сейчас она востребованная модель, снимается в различных проектах, хотя ее настоящая любовь – современные танцы.

Свою историю мать Виктория рассказала на страницах портала для усыновителей Фонда Рината Ахметова "Сиротству- Нет!". Благодаря порталу почти 10 000 детей обрели родителей.

Также фонд проводит тренинги для опекунов и воспитателей, где учатся противостоять эмоциональному выгоранию.

"Надо где-то брать не только информацию, но и поддержку. Потому что когда сталкиваешься с адаптацией, нельзя в этом находиться одной. Нужно понимать, что кто-то такое уже прошел", – сказала мать.

Напомним, мы писали, как семья усыновила десять детей, чтобы вернуть их к нормальной жизни.

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Кроме того, недавно супруги из Мариуполя рассказали, как стали приемными родителями.

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