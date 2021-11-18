Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" 💸 Тысяча Зеленского Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Бывший мэр Киева заболел COVID-19. Он в тяжелом состоянии

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
18 ноября, 11:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
У бывшего главы столицы зафиксировали коронавирус – что известно
У Александра Омельченко подтвердили коронавирус
У Александра Омельченко подтвердили коронавирус / Фото: Коллаж: Сегодня

У бывшего мэра Киева Александра Омельченко подтвердили заражение коронавирусом. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил Леонид Емец в Facebook.

Реклама

"Только мэр Виталий Кличко сообщил, что у Александра Александровича ковид. Он находится в больнице, и все не просто", – написал он.

Что известно о Омельченко?

  • Родился в селе Зозыв Липовецкого района Винницкой области.
  • В 1959 году окончил Киевский строительный техникум. В 1974-м – Киевский инженерно-строительный институт, в 1978-м – Киевский институт народного хозяйства. Кандидат технических наук.
  • С августа 1996 года – председатель Киевской городской государственной администрации. С мая 1999 по апрель 2006 гг. – мэр Киева и президент Ассоциации городов Украины.
  • 2007—2012 гг. — народный депутат Украины VI созыва, прошел в парламент по списку блока "Наша Украина — Народная самооборона".
  • 25 ноября 2009 года — на авто Mitsubishi Pajero сбил насмерть 48-летнего мужчину на пешеходном переходе. Его оправдала прокуратура.

О деятельности Александра Омельченко говорят очень неоднозначно. За время его пребывания на должности мэра открыли 8 станций метро, по всему городу установили бюветы артезианской воды, восстановлены древние храмы. Но в то же время сокращалась сеть общественного транспорта, закрывались маршруты, ликвидировались линии. Активно развивались маршрутные такси.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

9 110

заболело за неделю в Киeвe

-3%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Погрузись в прошлое
Что там интересного?
Дневник независимости 🇺🇦

18 ноября 1991. Уже две недели продолжается забастовка судей Ивано-Франковска. Прекратилось слушание уголовных, гражданских, административных дел...

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Тайны усадьбы Акима Сулимы в Киеве. Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.51

Российский рубль (₽)

0.3654

Евро (€)

30

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять