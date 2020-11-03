Центр Киева сковал многотысячный митинг: полиция усилила меры безопасности

Столичная полиция заступила на усиленное дежурство с целью обеспечения общественной безопасности и порядка при проведении запланированных на сегодня, 3 ноября, протестов в центре города.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.
Так, сегодня в центральной части Киева проходят массовые акции, в том числе под зданием Верховной Рады.
"Возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы", – говорится в сообщении.
Паблики в соцсетях публикуют фото и видео пробок в центре.
Отметим, утром возле ВР одному из участников мероприятия стало плохо. Мужчине оказали первую домедицинскую помощь до приезда врачей.
Ране мы писали, что центр перекрыли владельцы автомобилей на еврономерах.
Также здесь митингуют предприниматели, которые выступают за уменьшение налогов и либерализацию налогового законодательства.
На месте уже дежурят патрульные, спецназ и пожарные машины.
Мы уже писали ранее, что евробляхам дали еще несколько месяцев. Это уже вторая отсрочка штрафов и конфискаций – как известно, они должны были вступить в силу еще 22 мая, но тогда депутаты продлили "льготный режим" до 22 августа. А сейчас – до 31 декабря.
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