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Центр Киева сковал многотысячный митинг: полиция усилила меры безопасности

3 ноября, 10:03

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Одному из протестующих стало плохо

Столичная полиция заступила на усиленное дежурство с целью обеспечения общественной безопасности и порядка при проведении запланированных на сегодня, 3 ноября, протестов в центре города.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

Так, сегодня в центральной части Киева проходят массовые акции, в том числе под зданием Верховной Рады.

"Возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы", – говорится в сообщении.

Паблики в соцсетях публикуют фото и видео пробок в центре.

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Отметим, утром возле ВР одному из участников мероприятия стало плохо. Мужчине оказали первую домедицинскую помощь до приезда врачей.

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Ране мы писали, что центр перекрыли владельцы автомобилей на еврономерах.

Также здесь митингуют предприниматели, которые выступают за уменьшение налогов и либерализацию налогового законодательства.

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На месте уже дежурят патрульные, спецназ и пожарные машины.

Мы уже писали ранее, что евробляхам дали еще несколько месяцев. Это уже вторая отсрочка штрафов и конфискаций – как известно, они должны были вступить в силу еще 22 мая, но тогда депутаты продлили "льготный режим" до 22 августа. А сейчас – до 31 декабря.

Видео: СБУ

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Киев авто пробки еврономера

Источник: Сегодня

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