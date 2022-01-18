Центр коммунального сервиса: чем полезен и какие услуги можно получить

В Киеве работает Центр коммунального сервиса (ЦКС), который создан для обслуживания потребителей по всем вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг. Сервисные центры есть в каждом районе столицы.
Сайт "Сегодня" рассказывает, что это за сервис и чем он полезен.
Для чего создали ЦКС
Основная задача сервисных центров – предоставить профессиональные консультации киевлянам по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Делать это обещают быстро и качественно, создавая минимальные очереди.
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Какие услуги можно получить
Зарегистрировавшись на сайте ЦКС, можно оплачивать коммунальные услуги через онлайн-сервисы. Также во время обращений к специалистам киевлянам помогут решить наиболее актуальные вопросы.
Вопросы оплаты за жилищно-коммунальные услуги:
- отсутствие отражения оплаты за жилищно-коммунальные услуги, розыск платежа,
- отсутствие скидки при оплате за жилищно-коммунальные услуги,
- период возникновения и сумма задолженности за жилищно-коммунальные услуги,
- консультация по путям урегулирования вопроса задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Вопрос о порядке начисления за жилищно-коммунальные услуги:
- выдача дубликата счета на оплату жилищно-коммунальных услуг,
- разъяснения по начислениям за жилищно-коммунальные услуги при пользовании льготой,
- разъяснения по процедуре начислений при наличии квартирных счетчиков,
- разъяснения по проведенным перерасчетам,
- проведение сверки расчетов по оплате за потребленные услуги по водоснабжению и водоотводу согласно показаниям квартирных счетчиков,
- информация о действующих тарифах.
Внесение изменений в реквизиты лицевого счета и порядок начисления за услуги:
- смена общей площади квартиры,
- смена владельца лицевого счета,
- снятие начислений с услуги при установке квартирного счетчика,
- снятие начислений и проведение перерасчетов при необходимости за период временного отсутствия одного или нескольких жителей,
- принятие счетчика на абонентский учет,
- снятие начислений с услуги при установлении квартирного счетчика и заключении прямого договора,
- открытие лицевого счета,
- распределение лицевого счета.
Предоставление справок:
- Справка об отсутствии задолженности,
- Справка по пользованию льготой.
Юридические вопросы, связанные с урегулированием вопроса задолженности за жилищно-коммунальные услуги:
- заключение договора о рассрочке задолженности (досудебное решение вопроса уплаты задолженности),
- заключение договора рассрочки задолженности при наличии судебного дела, находящегося на стадии судебного разбирательства,
- заключение договора рассрочки задолженности при наличии судебного приказа, решения суда, постановления об открытии исполнительного производства или аресте имущества.
Вопросы связаны с поверкой и взятием на абонентский учет приборов водоснабжения:
- предоставление разъяснений относительно порядка установки и принятия на абонентский учет приборов учета воды,
- принятие заявлений на первичную установку, поверку и замену квартирных устройств учета.
Дополнительные платные услуги:
- Поверка, замена, установка счетчиков воды и тепла.
- Прочие сантехнические услуги.
Как получить услуги:
Для этого нужно обратиться по телефону (044) 247-40-40, отправить онлайн-запрос или прийти лично в сервисный центр в вашем районе столицы.
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