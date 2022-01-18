Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ❄ Непогода в Украине 🔔 Угроза войны с Россией 🌊 Крещение-2022
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Центр коммунального сервиса: чем полезен и какие услуги можно получить

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 января, 15:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сервисные центры есть в каждом районе столицы, к тому же обратиться к специалистам можно онлайн или по телефону
Киевлянам предоставляют разъяснения по самым актуальным вопросам о жилищно-коммунальных услугах.
Киевлянам предоставляют разъяснения по самым актуальным вопросам о жилищно-коммунальных услугах. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве работает Центр коммунального сервиса (ЦКС), который создан для обслуживания потребителей по всем вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг. Сервисные центры есть в каждом районе столицы.

Сайт "Сегодня" рассказывает, что это за сервис и чем он полезен.

Реклама

Для чего создали ЦКС

Основная задача сервисных центров – предоставить профессиональные консультации киевлянам по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Делать это обещают быстро и качественно, создавая минимальные очереди.

Какие услуги можно получить

Зарегистрировавшись на сайте ЦКС, можно оплачивать коммунальные услуги через онлайн-сервисы. Также во время обращений к специалистам киевлянам помогут решить наиболее актуальные вопросы.

Вопросы оплаты за жилищно-коммунальные услуги:

Реклама
  • отсутствие отражения оплаты за жилищно-коммунальные услуги, розыск платежа,
  • отсутствие скидки при оплате за жилищно-коммунальные услуги,
  • период возникновения и сумма задолженности за жилищно-коммунальные услуги,
  • консультация по путям урегулирования вопроса задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Вопрос о порядке начисления за жилищно-коммунальные услуги:

  • выдача дубликата счета на оплату жилищно-коммунальных услуг,
  • разъяснения по начислениям за жилищно-коммунальные услуги при пользовании льготой,
  • разъяснения по процедуре начислений при наличии квартирных счетчиков,
  • разъяснения по проведенным перерасчетам,
  • проведение сверки расчетов по оплате за потребленные услуги по водоснабжению и водоотводу согласно показаниям квартирных счетчиков,
  • информация о действующих тарифах.

Внесение изменений в реквизиты лицевого счета и порядок начисления за услуги:

  • смена общей площади квартиры,
  • смена владельца лицевого счета,
  • снятие начислений с услуги при установке квартирного счетчика,
  • снятие начислений и проведение перерасчетов при необходимости за период временного отсутствия одного или нескольких жителей,
  • принятие счетчика на абонентский учет,
  • снятие начислений с услуги при установлении квартирного счетчика и заключении прямого договора,
  • открытие лицевого счета,
  • распределение лицевого счета.

Предоставление справок:

Реклама
  • Справка об отсутствии задолженности,
  • Справка по пользованию льготой.

Юридические вопросы, связанные с урегулированием вопроса задолженности за жилищно-коммунальные услуги:

  • заключение договора о рассрочке задолженности (досудебное решение вопроса уплаты задолженности),
  • заключение договора рассрочки задолженности при наличии судебного дела, находящегося на стадии судебного разбирательства,
  • заключение договора рассрочки задолженности при наличии судебного приказа, решения суда, постановления об открытии исполнительного производства или аресте имущества.

Вопросы связаны с поверкой и взятием на абонентский учет приборов водоснабжения:

  • предоставление разъяснений относительно порядка установки и принятия на абонентский учет приборов учета воды,
  • принятие заявлений на первичную установку, поверку и замену квартирных устройств учета.

Дополнительные платные услуги:

  • Поверка, замена, установка счетчиков воды и тепла.
  • Прочие сантехнические услуги.

Как получить услуги:

Для этого нужно обратиться по телефону (044) 247-40-40, отправить онлайн-запрос или прийти лично в сервисный центр в вашем районе столицы.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Угроза войны? Мы узнали, почему в Украине началась волна "минирований" Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак С необрезанной пуповиной. В киевское "Окно жизни" подбросили крошечного малыша Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко С необрезанной пуповиной. В киевское "Окно жизни" подбросили крошечного малыша Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
18 января. Роберт Скотт. 110 лет назад экспедиция под руководством капитана Королевского флота Великобритании прибыла в географическую точку, еще не нанесенную на карты мира, - Южный полюс…
На встречу с героем!
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

6 404

заболело за неделю в Киeвe

+12%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.12

Российский рубль (₽)

0.3668

Евро (€)

32.06

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять