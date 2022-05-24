Церковь не признала "Святую Джавелину" – скандал вокруг мурала в Киеве

Авторы работы советуют недовольным внимательно рассмотреть иконы с мечами и копьями

Мурал готов, церковь не оценила / Коллаж "Сегодня"

Сегодня художники творческой группы Kailas-V завершили работу над муралом "Святая Джавелина", который создали на фасаде дома по улице авиаконструктора Антонова, 13 в Соломенском районе Киева. Оказывается, из-за этого рисунка разгорелся скандал. Против работы выступил Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.

Сайт "Сегодня" выяснял, что не понравилось представителям церквей.

Реклама

Чем недовольны

Как сообщается на сайте совета, они высказали свой протест по поводу создания этого мурала и направили его президенту Украины Владимиру Зеленскому и мэру Киева Виталию Кличко.

"Стены многоэтажек в столице являются не частной галереей, а публичным пространством, поэтому при создании новейших художественных продуктов на них просим соблюдать нормы украинского законодательства, которое обязывает с должным уважением относиться к религиозным убеждениям членов украинского общества", – возмущаются в Совете.

Верующих возмутил образ Богородицы с оружием в руках. Она держит переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 "Джавелин", который используют наши солдаты против российских агрессоров.

Реклама

"Мы, верующие люди Украины, выражаем категорическое невосприятие и протест таким выражениям публичного псевдоискусства, которые используют религиозные чувства и символы как объект пародии", – отмечают украинские религиозные деятели.

Ранее Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций призвал украинскую общественность оставаться воинами Света и не популяризировать мат, в частности на уличных щитах и в рекламе.

Позиция творческой команды

Авторы рисунка рассказали, что работали над созданием Джавелины 5 дней. За это время возле рисунка проходило много местных жителей. Всем нравилась эта работа, люди об этом рассказывали журналистам, которые снимали процесс создания рисунка. Лишь только один мужчина сказал, что ему безразлично то, что рисуют на стене.

Реклама

"Для нас это обычный арт-объект – это искусство. Рисунок "Святой Джавелины" никак не связан с церковью. Это не икона. Работа не нарисована в церкви. Можете вспомнить, сколько сейчас продается футболок с разным изображением Иисуса, а тут кому-то не понравилось то, что сделала наша команда. И самое главное, если бы нам не нравился этот рисунок, мы бы его не рисовали! Я не вижу ничего оскорбительного для верующих в этой работе. И если уж спорить на данную тему, то пусть возмущенные посмотрят на церковные иконы с Архангелом Михаилом, Гавриилом. Там есть оружие и оно никого не смущает", – пояснила сайту "Сегодня" Яна Волк, руководитель творческой группы Kailas-V.

Военное творчество