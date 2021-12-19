Чалма, корона и арафатка. Малыши-основатели Киева превратились в восточных царей (фото)

Бронзовые малыши-основатели Киева на Почтовой площади снова преобразились. По традиции они получили новые костюмы к празднику Святого Николая.
Об этом пишет сайт "Сегодня".
Традиция украшать бронзовый памятник малышам-основателям появилась в 2018 году. Начало положили журналисты "Сегодня" и автор памятника скульптор Владимир Журавель.
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Костюмы на этот раз будут комбинированные. Часть деталей одежды сохранились с 2018 года, например, теплые кожушки. Жена скульптора Екатерина Журавель дополнила костюмчики новыми деталями, превратив их в восточных царей.
На голове у одного из малышей будет белая чалма с синим пером. Голову второго малыша украсят арафаткой. Третий малыш будет с золотой короной. А княжна Лыбедь получит золотисто-голубую юбку, золотистый жупан и платок молочного цвета.
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"К празднику Святого Николая мы по традиции хотим подарить киевлянам немного позитива и добра. В этот день подарков ждут все, особенно дети. Поэтому бронзовые малыши в это день наряжены в необычные костюмы восточных царей – они дарят людям улыбки и позитив. В таком виде малыши простоят до Рождества – 7 января", – рассказал сайту "Сегодня" автор скульптуры Владимир Журавель.
А вот головные уборы придется снять с малышей, чтобы их не украли те, кто не очень любит Рождество и зарится на чужое.
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