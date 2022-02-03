Часть Украины накроют снег и дождь: погода 3 февраля

Погода в Украине в четверг, 3 февраля, будет снежной и пасмурной. В этот день сильного мороза не ожидается. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Осадков сегодня не будет в Волынской, Ровенской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. На остальной территории ожидаются снег и дождь. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.
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На западе столбики термометров будут колебаться от -3 до +1 градуса. На востоке прогнозируют 1-4 градуса выше нуля.
В северных регионах — от -1 до +3 градусов. На юге ожидается 2-5 градусов тепла.
В Киеве прогнозируют снег, от -1 до +1 градуса, а в Симферополе будет идти дождь — 3-5 градусов выше нуля.
Что делать во время сильного ветра?
- Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.
- На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть или рухнуть прямо на человека.
- В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д).
- Не парковать под деревьями автомобили, поскольку они могут упасть и повредить машину.
- Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.