Часть вкладчиков "Элиты-Центра" получат квартиры

В КГГА договорились о постройке жилья для пострадавших от аферы

Часть вкладчиков "Элиты-Центра", пострадавших от аферы, получат квартиры в Деснянском районе столицы.

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Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Вячеслав Непоп, сообщается на официальной странице КГГА в Facebook.

"Рассмотрели заявки инвесторов, которые планируют строительство жилых комплексов в Деснянском районе Киева. Предварительно согласовали несколько заявок, сейчас ожидаем проведения конкурса. После завершения конкурса часть обманутых вкладчиков получат собственное долгожданное жилье", – заверил чиновник.

Кроме того, он добавил, что предстоит тщательно отобрать участки под застройку, чтобы не было повторения случаев, когда активисты блокируют строительство.

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Отметим, что, по данным МВД, в результате строительной аферы "Элиты-Центра" пострадали 1760 человек. Без жилья до сих пор остаются 1263 обманутых инвестора.

Напомним, в начале 2006 года в Киеве была раскрыта крупная афера на рынке недвижимости, в результате которой, по данным МВД, 1759 граждан стали жертвами группы компаний "Элита-центр", представители которой брали у них деньги в качестве оплаты строящегося жилья. Общая сумма, которую получили мошенники от граждан, оценивается более чем в 400 млн грн.

В Швейцарии 1 ноября 2007 года был задержан Александр Волконский (Шахов), подозреваемый в организации мошенничества "Элита-Центр". 9 октября 2008 года он был экстрадирован из Швейцарии в Украину, где 8 сентября 2009 года ему было предъявлено официальное обвинение.

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