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Чаты в соцсетях Киевщины заполонили русские агенты – что делать

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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26 февраля, 11:02
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Авторы присоединились к группам только с 25 февраля и пишут в основном на русском
Киевляне борются с оккупантами в Сети
Киевляне борются с оккупантами в Сети / Фото: Коллаж: Сегодня

Форумы и группы в WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Киевщины массово заполонили одинаковые сообщения. Авторы сообщений активно расспрашивают о том, как добраться до Киева, кто может подвезти с маленьким ребенком в Киев, как добраться из Броваров в Борисполь. Это вражеские агенты.

Об этом сообщает сайт Украинская правда.

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Как сообщают в пабликах, все авторы присоединились к группам только с 25 февраля и пишут в основном на русском.

Что делать, если вы увидели такого рода вопросы и убедились, что автор является новым участником форума:

1. Подавайте жалобу админу группы;
2. Заглавными буквами в комментариях пишите, что автор опроса – это враг, собирающий информацию.

Как Украина уничтожает оккупантов

Сегодня ночью шли ожесточенные бои в самой столице и в ближайших населенных пунктах. Так, бой за Васильков закончился победой ВСУ.

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Более того, в районе Василькова сбили авиацию: ИЛ-76 с десантом, штурмовик и вертолеты. Всего уничтожено три вертолета оккупантов и три самолета.

В разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской, ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

Огромные потери враг понес в Харькове и его округе – более ста единиц техники и сотни убитых оккупантов.

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