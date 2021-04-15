Чем питаются мишки столичного зоопарка (видео)

Мишек угощают орешками, яблоками, морковью и сухарями с медом

В Киеве работники зоопарка показали, чем кормят мишек и приглашают всех желающих полюбоваться вживую, тем, как едят животные.

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Видео опубликовали на странице Киевского зоологического парка общегосударственного значения в Facebook.

"Наши мишки любят полакомиться вкусностями. Посетите скорей Киевский зоопарк и полюбуйтесь этим действом", – написали под роликом.

Видео: Киевский зоопарк/Facebook

На видео можно увидеть, что мишек угощают орешками, яблоками, морковью и сухарями с медом.

Ранее мы писали, что под Киевом спасли аварийное гнездо аиста.

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Также мы сообщали, что начальник части специальных спасательных работ Артур Моркотенко забрал кота из подъезда дома, куда его подбросили "неравнодушные граждане".

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