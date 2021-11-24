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"Черная пятница" в Киеве. Как она проходит во время карантина

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
24 ноября, 06:15
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У покупателей проверяют документы при посещении каждого магазина
В одном из торговых центров наличие документа про вакцинацию строго проверяют на входе
В одном из торговых центров наличие документа про вакцинацию строго проверяют на входе / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице стартовала популярная во всем мире "черная пятница"- время неимоверных скидок в магазинах на разнообразные товары. В США и в Европе покупатели начинают настоящую охоту на дешевые товары, чтобы скупиться к рождественским праздникам. В некоторых из них образуются давки и даже драки за покупки.

Сайт "Сегодня" посмотрел, как проходит "черная пятница" в карантинном Киеве.

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Стоит отметить, что город до сих пор находится в красной зоне карантина. По действующим правилам, в ТРЦ, где размещены крупные магазины одежды и техники, можно зайти только, если вы вакцинированы или имеете отрицательный тест на COVID.

Строгий контроль

В одном из крупных торговых центров на Осокорках наличие документа про вакцинацию строго проверяют на входе в ТРЦ. При нас мужчина-охранник завернул двоих девушек, которые хотели пройти в кинозал. Они забыли документы в машине. Пришлось за ними возвращаться.

Охрана, кстати, не особо вчитывается в документ. Посетители показывают справки в бумажном варианте или просто с экрана мобильного телефона.

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"За день я уже столько вижу этих сертификатов, что голова ходит кругом. Просто уже ориентируюсь по их цвету и пропускаю людей. Тут недавно был цирк. Пришел мужчина без вакцинации и просто умолял пустить его. Ему нужно было купить белье, а проще говоря трусы. Я его не пропустил. Но нашлись люди, которые согласились купить ему и вынести товар на улицу", – рассказывает охранник.

Кстати, на третьем этаже этого ТРЦ действует центр вакцинации. Это еще один повод попасть в торговый центр, просто сказать, что вы идете на вакцинацию. Некоторые покупатели так и говорили, а потом мы видели их в разных частях центра.

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Пустота и простор

Внутри этого торгового центра было немного посетителей. На эскалаторах и в торговых залах очень мало людей. Хотя на часах и было уже почти 19:00. Пустынно выглядела и зона фудкорта, которая обычно до отказа забита посетителями.

Интересно, что документы о вакцинации нужно предъявлять в каждом из магазинов, куда ты заходишь. Правда, не везде есть охранник.

Особого аншлага возле касс в этом ТРЦ мы не увидели. Несколько сотен покупателей равномерно разошлись по территории. И если сравнивать с докарантинными временами, то все внутри выглядит совершенно безлюдным.
Посетители спокойно изучали ценники со скидками, заходили и выходили с примерочных. Все без суматохи и паники. Кстати, многие из них были без масок и за это их тут никто не наказывал и даже не упрекал.

"А зачем мне маска, если у меня две дозы вакцинации? Да и людей тут не много", – возразил парень без маски, которого мы заметили возле одного из магазинов.

Без контроля, но со скидками

В еще одном ТРЦ на Осокорках на входе ничего не проверяют. Сюда пропускают всех желающих. Люди спокойно заходят в помещения торгового центра и расходятся по разным магазинам.

Больше всего покупателей мы заметили в магазине электротехники. Тут и вправду на ценниках указаны солидные скидки. Люди активно выбирали телевизоры, мобильные телефоны, пылесосы. Но очередь была заметна только на кассе.

Также многолюдно было в магазине декора. Покупатели активно выбирали новогодние украшения и подарки. Как говорится, мирно и без драк.

Что нужно, чтобы вас пустили в ТРЦ, спортзалы и рестораны

В красной зоне запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков, фитнес-центров. Также запрещаются массовые мероприятия.

Работать продолжают продуктовые магазины, АЗС, почта, банки, аптеки, ветклиники.

Однако ограничений можно избежать. Для этого все работники и посетители учреждения должны быль полностью вакцинированы и иметь сертификат о вакцинации. Также подойдет справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более 3-х дней назад.

Это правило не действует на детей – несовершеннолетним не нужно иметь сертификат, но в некоторые места без привитых родителей их не пустят.

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