600 литров пульпы и 100 кирпичей, из которых построен Киев – о Куреневской трагедии решили напомнить необычной инсталляцией

13 марта 1961 года — страшная дата в истории Киева. Утром, когда жители города спешили на работу, прорвало земляную дамбу, перекрывавшую Бабий Яр, куда 10 лет сливали отходы производства с ближайших кирпичных заводов. В итоге вал жидкой глины, достигавший в высоту 14 метров и ширину 20 метров, пронесся по Куреневке, сметая все на своем пути. С тех пор прошло ровно 60 лет.

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Многие годы о трагедии вообще не вспоминали на высоком уровне, как будто ее и не было. Только в 90-х годах возле Подольского трамвайного депо (ранее – депо имени Красина) был установлен памятный знак, и сюда стали приходить киевляне, чтобы почтить память погибших. Соберутся тут и в эту субботу, 13 марта.

Мэр Виталий Кличко открыл памятную инсталляцию к 60-летию Куреневской трагедии. Подробности о ней в последней главе. Фото: kyivcity.gov.ua

Страшнее, чем взрыв снаряда

По воспоминания очевидцев, тот день был пасмурным и холодным, дул сильный ветер и шел мокрый снег. Сотрудники трамвайного депо им. Красина выполняли привычную для себя работу -- расчищали колеи от песка и грязи. Район депо постоянно подтапливало: сюда стекала вода с холмов. Большую ее часть, даже без вмешательства Петровских кирпичных заводов, поставлял Бабий Яр. Но в этот раз лило, как из ведра. Движение транспорта на этом участке застопорилось. Все произошло моментально: в 9 часов 40 минут в депо остановились часы...

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Фото: Музей истории Киева

Из воспоминаний столяра трамвайного депо Василия Орленко, очевидца тех ужасных событий:

"За считанные минуты до трагедии нам посоветовали забрать из общежития детей. Тогда еще никто ничего не понимал, но уже чувствовалась какая-то напряженность. Вода с песком все прибывала. По дороге заметил вагоновожатую Надю, которая, спасаясь от внезапного наводнения, перелезала через забор, чтобы по лестнице забраться на крышу рядом стоящего ангара. Помню, я тогда еще чертыхнулся -- женщина-то беременная была. Помог ей, а потом побежал за четырехлетней дочуркой Людой, оставшейся в нашей комнате на первом этаже общежития. Заодно прихватил двухмесячную внучку своего коллеги. В этот момент услышал громоподобный звук, он быстро приближался. Только забрался с детьми на второй этаж, как здание сильно встряхнуло. От страха я закрыл глаза, потом открыл и увидел грязь... много грязи, похожей на густую серую сметану. Было очень тихо... Это страшнее, чем взрыв снаряда. В общежитии затопило первый этаж и разрушило переднюю стену. Наши жизни спас медпункт, который стоял как раз перед окнами -- он принял на себя основной удар селевой волны, и она ушла левее, неся обломки на жилые одноэтажные домики, находящиеся рядом с депо. Когда забирался по лестнице на крышу, пришлось взять пеленку с младенцем в зубы, чтобы одна рука была свободна… Сколько тогда людей погибло… Но времени не было на раздумья. Оставшиеся в живых забыли, что такое режим работы. Неделями мы не бывали дома. На подмогу к нам пришли работники обувной фабрики. Помню, рядом с нашим общежитием нашли бабушку с клунками в обеих руках. Ее, видимо, подхватила волна, когда она убегала... Надя, которой я помог перелезть через забор, тоже погибла".

Цунами из пульпы

Волна грязи из Бабьего яра неслась с одной стороны по улице Телиги, упершись в трамвайный парк, а с другой стороны – с обрыва вниз, мимо Кирилловского монастыря. Просто чудом не пострадала Кирилловская церковь. Поток пульпы за 10-15 минут снес все на своем пути: людей, транспорт, дома и деревья.

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Фото: Музей истории Киева

Стадион "Спартак" и территория трамвайного парка были залиты жижей. В больнице Павлова затопило подвал. Посреди улицы Фрунзе лежал трамвай, который накрыло волной. Частные дома, которые устояли в овраге под потоком грязи, залило по самые крыши, на них еще до вечера оставались люди.

Солдаты разгребали завалы, откапывали погибших. Многие горожане хотели помочь, но их не допускали — место трагедии оцепила милиция. Также запрещалось делать фотографии последствий потопа – за людьми с фотоаппаратами зорко следили милиционеры и отбирали пленку.

Очевидцы трагедии вспоминают, как людей откапывали из глины. Особенно страшно было в трамвайном депо, где рабочие погибли на своих местах, не успев убежать или спрятаться. Их опознавали лишь по одежде…

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По официальным данным, от селевого потока погибло 150 человек, но киевляне поговаривают, что жертв было гораздо больше. Якобы погибших хоронили на разных кладбищах города, чтобы не показать весь масштаб трагедии. А тех, кто получил травмы и увечья, вообще никто не считал – у людей были ожоги, рваные раны, травмы глаз. Только в трамвайном депо погибли 50 транспортников – вагоновожатые, кондуктора, бухгалтера, а 147 человек, проживающих в общежитии, остались без крыши над головой.

Фото: Музей истории Киева

Чтобы расчистить Куреневку от глины, потребовалось несколько недель. Например, разгребая бульдозерами серую массу, работники трамвайного депо увидели, что их двухэтажное административное здание будто лезвием срезано – остался лишь кафельный пол. Находящихся в нем людей потом обнаружили в ремонтных ямах.

Месть Бабьего яра

Многие называют Куреневскую трагедию "местью Бабьего яра". Советская власть не особо афишировала место расстрелов в Бабьем яру. И вместо увековечивания памяти жертв нацизма, место массовых расстрелов было решено просто залить пульпой от кирпичных заводов. Получается, что Бабий яр отомстил всем гигантским потопом.

Кстати, работы по замыву пульпой, поступающей с Петровских кирпичных заводов, были начаты в 1950 году. За десять лет было намыто более 4 млн куб. м. Общая площадь намыва – около 1 кв. км, слой – 30 метров.

Из-за массового послевоенного строительства в городе возникла потребность в увеличении производства кирпича, что, в свою очередь, увеличило и количество отходов. Пульпа поступала с Петровских кирпичных заводов, расположенных на улице Сырецкой. Отходы сливали в Бабий Яр. Чтобы добыть глину для одного кирпича, нужно было 600 миллилитров воды. После этого она становится пульпой – мертвой водой, непригодной ни для чего.

Одной из главных причин катастрофы стало несовершенство проекта, нарушение технических правил и условий эксплуатации. В частности, вместо бетонной дамбы соорудили земляную. Никого не смутило, что намыв выполнялся на высоте 40-60 м над уровнем района Куреневки. Пропускная способность дренажной системы составляла лишь 0,5 куб. м/сек, при норме для инженерного сооружения первой категории сложности 13,4 куб. м/сек.

За несколько дней до катастрофы вода, просачивающаяся сквозь дамбу, заливала автотрассу, но этому не уделяли должного внимания. Есть свидетельства, что тогдашнего председателя исполкома Киевсовета Алексея Давыдова неоднократно предупреждали о возможности прорыва. Но "сеятелей паники" он попросту выставлял за дверь. До последних минут, когда размыло значительную часть дамбы и вода начала стремительно двигаться вниз, Петровские заводы продолжали нагнетать пульпу в Яр. Городская легенда гласит, что узнав о трагедии Давыдов вмиг поседел. Также говорят, что он застрелился, но семья Давыдова это всегда отрицала. Давыдов умер в 1963 году. Официальная причина – сердечный приступ.

Фото: А. Корчинский

В советские времена жертв Куреневской трагедии поминали родные и друзья на своих кухнях. Некоторые просто несли цветы на Куреневку и оставляли их под стенами трамвайного депо или на местах, где до трагедии находились дома. Силами сотрудников депо здесь был установлен небольшой памятник, где теперь, по традиции, собираются киевляне в день трагедии.

В этом году поминать жертв Куреневской трагедии будут скромно. Как рассказали сайту "Сегодня" в КП "Киевпастранс", масштабных мероприятий по этому поводу не запланировано.

"Будет только возложение цветов нашим руководством", – сообщили в "Киевпастрансе".

Памятная инсталляция

А вот на месте, где прорвало дамбу, откроют памятную инсталляцию. Как сообщают в мемориальном центре Холокоста "Бабий яр", таким образом там хотят напомнить о Куреневской трагедии, произошедшей 60 лет назад, и почтить память погибших.

"Именно здесь сформировалась огромная волна из ила, которая вживую похоронила людей. В инсталляции мы реконструируем эту пульпу. Закрытая в специальном аквариуме, она позволяет увидеть через тонкое стекло ее истинную природу и впечатляющую страшную силу", – объясняет автор инсталляции, культурный деятель, художник, писатель Олег Шовенко.

Основа монумента состоит из более чем 100 разновидностей кирпичей, из которых строился Киев в течение последних 200 лет. На них можно рассмотреть клеймо каждой фабрики. Самый старый кирпич в инсталляции 1843 года, есть кирпичи с отпечатками детских рук вместо клейма. Вверху инсталляции в аквариуме собраны все 600 литров пульпы, которые понадобились для создания всех кирпичей из основы.

Также в монумент вмонтированы монокуляры, которые показывают кадры из документального проекта Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" и режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст". На уникальных кадрах можно увидеть, как создавалось озеро из пульпы, которое стало причиной трагедии.

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