Черные ленты и венки на огородах: на Киевщине кладбище подбирается вплотную к жилым домам (видео)

Жители вместо урожая собирают ленты от венков, которые разносит ветром

Могилы – почти на огородах людей. Кладбище подбирается вплотную к жилым домам в Тетиеве на Киевщине. И это действительно жуткое соседство. Жители вместо урожая собирают ленты от венков, которые разносит ветром. Возмущенные жители двинулись разбираться к мэру. Чем все кончилось? Видела Анастасия Блищик.

Вместо картофеля и помидоров здесь собирают черные ленты, искусственные цветы и конфеты, разносимые ветром и собаками по всей территории.

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На земельном участке, который Виталию предоставили еще в девяностых, мужчина построил себе дом. То, что неподалеку от кладбища – видел. Но ни он, ни его соседи тогда и не подозревали, что кладбище расширят – вплотную к домам.

"Детская спальня и прямо вид, от пожалуйста на виды. Это детская спальная. Там приезжают ребята, внуки спят", – говорит житель Тетиева Виталий Ковтун.

Куда дальше переносить эти заборы. Сделали вот здесь ямы, но мало – еще добавили. Куда уж дальше идти. Где эти нормы? Где эти законные? Это полный беспредел.

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Ежедневно местные просто из окон видят, как хоронят людей. Говорят: от такого близкого соседства с мертвыми – жутко.

"Когда ветер идет в сторону наших хат, то слышно, как отпевает батюшка", – говорит местный житель Андрей Сагатюк.

По закону: по меньшей мере между жилыми домами и кладбищем должно быть не пять метров, а целых 300. А еще лучше, чтобы оно было расположено вообще за пределами города или села, – говорит эксперт.

"Это несет угрозу распространения любой инфекционной болезни, включая коронавирус", – добавляет представитель Госпродпотребслужбы Дмитрий Байраченко.

Что сказали в мэрии

В горсовете мэра на рабочем месте не застали. Секретарь аргументирует: тот уехал в командировку. Между тем, его помощник подтверждает слова недовольных жителей: когда расширяли территорию кладбища ближе к домам, с людьми не совещались.

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"Эти вопросы я не считаю, что должны быть вынесены на обсуждение. Дело в том, что есть потребность, есть земельный участок, который и будет использоваться", – говорит начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Петр Демьянчук.

На последнем заседании исполнительного комитета было принято решение: добавить 24,7, почти 25

соток до существующих 6,4 гектара городского кладбища.

"Как эти ленточки у вас бы летали на огороде и вороны носили конфеты на ваши огороды и вы будете собирать – я бы посмотрел, как бы вы среагировали", – говорят местные.

Но объясниться люди с представителями городских властей так и не смогли. Говорят: будут писать заявление в прокуратуру. А если и там не услышат – забор, которым огородили новый участок кладбища, просто разрушат.

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