В Киеве бизнесмен заблокировал движение трамвая. Эмоциональная реакция соцсетей на "разборки"

Билинский обвинил во всем водителя трамвая и даже призвал наказать его, но позже удалил свой пост и извинился – соцсети это не успокоило

В понедельник, 7 июня, в Киеве председатель комитета Общественного совета при КГГА по вопросам децентрализации, самоуправления и агломерации Тарас Билинский заблокировал движение трамвая, а потом еще и вышел на разборки с водителем общественного транспорта. Инцидент возмутил киевлян – уже второй день не утихает шумиха в соцсетях.

Что произошло?

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На видео, которое обнародовали в Сети видно, что чиновник КГГА пытался проскочить впереди трамвая на разворот, двигаясь по трамвайным путям. Но у него это не получилось, он практически столкнулся с трамваем и заблокировал движение общественного транспорта.

Билинский не расстерялся, вышел из машины и стал скандалить с водителем, стучал по двери трамвая, и в конце концов сел в свой джип и уехал.

Что было дальше?

Утром 8 июня опубликовал в Facebook гневный пост о конфликте на дороге. Билинский обвинил водителя трамвая в "сознательной провокации на ДТП", а еще призвал руководство Транспортного департамента КГГА наказать того за "лихачество".

Но, реакция Сети его не порадовала. Билинский после скандала получил массу возмущенных комментов под сообщением, и затем вообще удалил публикацию.

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Позже, он все-таки решил извиниться за свое поведение на дороге и даже признал свою неправоту, но пользователей сети это не устроило.

"Спасибо всем, кто отписался по вчерашнему событию. Я не жлоб и не пи**рас и не кто там еще! В ситуации с трамваем я не прав и прошу извинить ! Хорошего всем дня!", – написал Билинский.

Как отреагировали в Сети?

Пользователи Сети не поверили в раскаяние Билинского и в комментариях продолжили обсуждать его поступок.

"Сегодня извинился, а завтра опять будет чмырить водителей общественного транспорта. Уже проходили такое", "Вывод: прежде чем быковать, убедись прав ли ты сам, чепуха", "Интернет стал массовым оружием. Любого толстосума нагнет", "Да все уже, можно не извиняться. Интернет не забывает своих героев, даже если они переобулись в прыжке", - пишут они.

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Билинский не остался в стороне и решил ответить всем и сразу: "...Я виноват в том, что произошло и извинился. Грязные выражения и оскорбления пусть остаются на совести комментаторов. Критику в свой адрес я действительно воспринял и сделал выводы. Еще раз спасибо".

"Боги как надоели эти хамы. "Вы что не знаете, кто я". Слава богу не знаем, но теперь узнали, потому что ты хам. Ой да, и председатель общественного совета при КМДА. Когда уже пройдет время звездонутых "при делах", которые думают, что общество им должно. Они должны. Показывать пример или заниматься другим", - написала советник министра инфраструктуры Яника Мерило.

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"Быдло на белом джипе считает себя и свою жо**возку центром вселенной. Заехал на трамвайные пути и еще рассказывает, что трамвай имеет его пропускать", - прокомментировала инцидент журналист Юлия Лаврышин.

"В общем, встал человечек на белом внедорожнике на трамвайных колеях для левого поворота. И тут едет трамвай. И едет не смотря на то, что видит, что человечек на внедорожнике стоит! Вот увидел же заранее! Возьми объедь! Нет! Он дальше сунет на своем лоховозе! Тем самым провоцируя уважаемого господина на белом авто", – написал Дмитрий Макогон.

Не верят Билинскому не только в комментариях под его постом, украинцы оставляют свои мнения и под другими публикациями.

Реакция Билинского на скандал

Тарас Билинский, считает, что в социальных сетях на него напали незаслуженно. Прежде всего он заявляет, что он не чиновник, а председатель комитета Общественного совета при КГГА по вопросам децентрализации, самоуправления и агломерации.

"Никакой я не чиновник. Я – общественный деятель, бизнесмен, который зарабатывает деньги. А как волонтер я с 2014 по 2019 год руководил движением "Второй фронт", и лично ездил на передовую. А то, что пишут, так пусть и пишут... Я считаю, что я не заслуживаю на такую критику. Все что произошло – это обычное недоразумение, которое раздули до уровня мирового скандала", – рассказал он корреспонденту "Сегодня".

Тарас Билинский говорит, что водитель трамвая вел себя вызывающе.

"Произошло банальное недоразумение. Когда я поворачивал налево с улицы Глубочицкой на Студенческую, то там не было ни одного трамвая. Там не было никого, хотя обычно оживленное движение. Со мной были пассажиры, которые видели, как себя вел водитель трамвая. Он не позволял мне даже освободить ему дорогу! А когда я сдавал назад, он меня прижимал. Видео люди просто не разобравшись выставляли в социальных сетях и на сайтах", – рассказывает "Сегодня" Тарас Билинский.

При этом он подтверждает, что извинился в социальных сетях, но виновным в инциденте себя не считает.

"Да, я извинился. Потому что, когда разыгрались мои нервы, я выбежал к водителю трамвая и начал ему кричать: "Что ты делаешь?!", с использование нецензурной брани. За это я и извинился. А еще перед людьми, которые ехали в этом трамвае, но не перед хейтерами, которые мне писали с использованием ненормативной лексики всякие гадости. Эти сообщения приходили даже ночью. Возможно, это делалось по заказу. Мне кажется, что не так просто все это было. Я извинился, но друзья меня отговаривали этого делать. И были правы. В ответ на извинения я получил еще больше агрессии. Поэтому я не считаю себя виноватым, поскольку ситуация возникла очень неоднозначная", – рассказал нам Тарас Билинский.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на Подоле произошло ДТП с участием трамвая. Водитель легкового автомобиля не вовремя оказался на рельсах.