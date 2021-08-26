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Чиновник Рады украл 900 тыс. грн при строительстве канализации в Барышевке

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
26 августа, 14:07
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Экс-руководитель ГП "Государственный строительный комбинат Управления делами аппарата Верховной Рады Украины" завысил стоимость выполненных работ
За хищение при строительстве канализации обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы / Фото: коллаж "Сегодня"
За хищение при строительстве канализации обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 26 августа, в суд направили обвинительный акт касательно экс-руководителя ГП "Государственный строительный комбинат Управления делами аппарата Верховной Рады Украины" за растрату имущества.

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Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"Директором государственного предприятия "Государственный строительный комбинат Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины" и директором одного из юридических лиц был заключен договор подряда относительно работ по строительству канализационных очистных сооружений в пгт Барышевка. Однако, при составлении и подписании актов приемки выполненных строительных работ подрядчик безосновательно внес стоимость работ, которые не были предусмотрены условиями договора подряда и проектно-сметной документацией", – говорится в сообщении.

Таким образом, стоимость завысили на 900 тыс. гривен, что подтверждается материалами следствия. Правоохранители провели следственные действия и направили в суд обвинительный акт.

Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Хищения в столице

Ранее СБУ заблокировала схему растраты бюджетных денег, выделенных на организацию охраны объектов КП "Киевпастранс" КГГА. Соглашение нанесло столичной общине ущерб – 3,5 млн грн.

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А бывшего главного бухгалтера Минкульта Украины будут судить из-за чрезмерного перечисления 420 тыс. грн компании, проводившей конкурс на проект Музея Революции Достоинства.

Ранее мы писали, что:

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