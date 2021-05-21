Чиновники украли более 20 млн бюджетных средств при строительстве казарм (фото)

Они занимались строительством в Житомирской и Полтавской областях – правоохранители выясняют все обстоятельства

Чиновники деньги перевели на свои счета и купили авто / Фото: пресс-служба прокуратуры

В Киеве сообщили о подозрении трем должностным лицам подрядного предприятия, которое строило казармы. Их подозревают в растрате более 20 миллионов гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Основатель, директор и бухгалтер подрядного предприятия, которое выиграло тендер на строительство казарм улучшенной планировки, действуя как организованная группа, совершили растрату более 20 млн грн, выделенных из бюджета на строительство указанных казарм в г.. Новоград-Волынский Житомирской области и г. Кременчуг Полтавской области", – говорится в сообщении.

Присвоенные деньги злоумышленники перевели на счета подконтрольных предприятий и приобрели автомобиль "Mercedes-Benz".

Правоохранители провели экспертизы, в тому числе строительно-техническую и судебно-экономическую, которые подтвердили причастность должностных лиц.

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Ранее мы сообщали, что Киевская областная прокуратура подозревает в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах бывшего и.о. заместителя начальника и по совмещению главного механика одного из боярских коммунальных предприятий.