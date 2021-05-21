Українська
$ 27,47
33,52
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Чиновники украли более 20 млн бюджетных средств при строительстве казарм (фото)

21 мая, 12:47

Виктория Барановская Виктория Барановская

Они занимались строительством в Житомирской и Полтавской областях – правоохранители выясняют все обстоятельства

Чиновники деньги перевели на свои счета и купили авто

Чиновники деньги перевели на свои счета и купили авто / Фото: пресс-служба прокуратуры

В Киеве сообщили о подозрении трем должностным лицам подрядного предприятия, которое строило казармы. Их подозревают в растрате более 20 миллионов гривен.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Основатель, директор и бухгалтер подрядного предприятия, которое выиграло тендер на строительство казарм улучшенной планировки, действуя как организованная группа, совершили растрату более 20 млн грн, выделенных из бюджета на строительство указанных казарм в г.. Новоград-Волынский Житомирской области и г. Кременчуг Полтавской области", – говорится в сообщении.

Присвоенные деньги злоумышленники перевели на счета подконтрольных предприятий и приобрели автомобиль "Mercedes-Benz".

В тренде
В КГГА сообщили о новом обыске
Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры. Фото: КГГА
В тренде
В центре Киева мужчина надругался над флагом Украины: его ищут (видео)
Неизвестный мужчина сорвал флаг Украины. Фото: скрин
В тренде
Колония для малолеток и улетающий в небо слон: все о Нивках, где идет пресс-конференция Зеленского
Местность, где проходит пресс-конференция Зеленского. Коллаж "Сегодня"

Правоохранители провели экспертизы, в тому числе строительно-техническую и судебно-экономическую, которые подтвердили причастность должностных лиц.

Реклама

Ранее мы сообщали, что Киевская областная прокуратура подозревает в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах бывшего и.о. заместителя начальника и по совмещению главного механика одного из боярских коммунальных предприятий.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

День независимости: над центром Киева пролетел огромный флаг Израиля (фото, видео)
День независимости: над центром Киева пролетел огромный флаг Израиля (фото, видео)Другие новости
В Чернобыльском реакторе начались новые ядерные реакции. Возможна ли еще одна авария?
В Чернобыльском реакторе начались новые ядерные реакции. Возможна ли еще одна авария?Другие новости
Началась продажа новых квартир в титулованном жилом комплексе под Киевом
Началась продажа новых квартир в титулованном жилом комплексе под КиевомДругие новости
Полиция: Кагарлыкского насильника пятилетней девочки не смогут посадить в тюрьму
Полиция: Кагарлыкского насильника пятилетней девочки не смогут посадить в тюрьмуДругие новости
Кличко поздравил с днем рождения старшего сына Егора (фото)
Кличко поздравил с днем рождения старшего сына Егора (фото)Другие новости
Удобно устроился. Почему из метро Киева не могут изгнать Ленина (фото)
Удобно устроился. Почему из метро Киева не могут изгнать Ленина (фото)Другие новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять