"Что это?". Киевлян напугали российские флаги рядом со зданием СБУ (фото, видео)

Жители Троещины возмутились увиденным – с флагами РФ собрались несколько десятков людей

На Троещине снимали фильм. Коллаж: "Сегодня"

В Киеве в субботу, 4 сентября, возле здания Деснянской райгосадминистрации собралось несколько десятков людей с российскими флагами.

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Об увиденном в Facebook написал Вячеслав Даценко.

Однако как оказалось, что все происходящее – это съемки фильма, рабочее название которого "Мирный-21". Его режиссер – Ахтем Сеитаблаев.

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Недавно мы также писали о том, что в Киеве на проспекте Валерия Лобановского перед входом в Дом культуры вывесили два флага "ДНР". В полиции говорили, что в этом здании будут снимать кино.

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