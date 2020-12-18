Что опять? Стекло на мосту Кличко снова треснуло (фото)

На пешеходно-велосипедном мосту, который соединяет Владимирскую горку и Арку дружбы народов произошло новое ЧП – неизвестные повредили обзорное стекло, на участке переправы со стороны Арки дружбы народов.

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Сейчас обзорное стекло покрыто трещинами, а территория возле него закрыта для прохожих ограждающей лентой.

Сотрудники Муниципальной охраны, которые дежурят возле моста, говорят, что ограждающая лента появилась на мосту пару дней назад. Кто повредил стекло и как именно – пока неизвестно. Судя по обилию трещин, по стеклу был нанесен довольно таки мощный удар.

"Мы советуем гражданам не заходить за ограждающую ленту, и не наступать на стекло, которое покрыто трещинами", – рассказал нам охранник.

В департаменте муниципальной охраны КГГА, не смогли пояснить, что произошло со стеклом и пообещали разобраться в ситуации.

"Сейчас на месте работают специалисты-мостовики. Они выясняют, что произошло со стеклом", – сообщили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

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Пока неизвестно, когда планируют заменить поврежденное стекло.

Напомним, буквально сразу после открытия с дорогим мостом и его стеклянным полом начались проблемы. На следующий день после открытия переправы, в конце мая, посетители заметили первое треснувшее стекло. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что имеет место диверсия и к виновным будет применено самое строгое наказание.

Ранее мы писали, что в столице произошел конфликт между мэром столицы Виталием Кличко и экстремалом Mustang Wanted (Григорий Кириленко).

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