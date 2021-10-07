Хищение на реконструкции амбулатории. В КП "Позняки-Инвест-УКБ проводят обыски (фото)

За четыре года предприятию было перечислено 66 млн бюджетных средств

Во время обысков изъяли все документы / Фото: пресс-служба прокуратуры

Сегодня, 7 октября, проводят обыски в помещении КП "Позняки-Инвест-УКБ Дарницкого района города Киева". Прокуратура подозревает хищение на реконструкции амбулатории.

Об этом сообщает Прокуратура Киева в Telegram.



"Досудебным расследованием установлено, что руководством КП "Позняки-Инвест-УКБ Дарницкого района города Киева" с 2017 года по текущий год перечислены бюджетные средства в сумме более 66 млн гривен при выполнении работ по договорам, заключенным по реконструкции амбулатории врачей семейной медицины с пристройкой центра первичной медико-санитарной помощи на ул. Гмыри, 8 в Дарницком районе города Киева", – говорится в сообщении.



Во время расследования узнали про существенное завышение стоимости и объемов выполненных работ.



"В ходе обыска обнаружены и изъяты документы относительно оснований и порядка перечисления денежных средств и финансово-хозяйственных взаимоотношений КП "Позняки-Инвест-УКБ Дарницкого района города Киева" с подрядной организацией, которые станут предметом экспертного исследования", – добавляют в прокуратуре.



Следственные действия продолжаются.

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Обыски в Киеве

В последнее время в Киеве практически каждый день столичная прокуратура вместе с Государственным бюро расследований сообщает о новых обысках в столичных госструктурах.

17 августа прошли обыски в офисе коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ", руководство которого разработало схему хищения средств при проведении капитального ремонта детских садов в Печерском, Оболонском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Согласно материалам следствия, в течение 2019 года это предприятие перевело подрядчикам 30 млн грн за работы, которые не выполнялись.

"Житлоинвестбуд-УКБ", руководство которого разработало схему хищения средств при проведении капитального ремонта детских садов в Печерском, Оболонском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Согласно материалам следствия, в течение 2019 года это предприятие перевело подрядчикам 30 млн грн за работы, которые не выполнялись. 17 августа прошли обыски в служебных помещениях коммунального предприятия "Соломенка-Сервис" по факту растраты около 5 млн грн бюджетных средств. Они выделялись на реконструкцию средней общеобразовательной школы в Соломенском районе Киева.

Они выделялись на реконструкцию средней общеобразовательной школы в Соломенском районе Киева. 17 августа обыски прошли в КП "Киевкоммунсервис" и его подрядных организациях. Согласно материалам следствия, должностные лица КГГА и КП "Киевкоммунсервис" организовали схему получения бюджетных средств за услуги по вывозу твердых бытовых отходов, которые в реальности не предоставлялись.

16 июля прокуратура пришла в КП "Киевводфонд". Сотрудники этого коммунального предприятия подозреваются в хищении 7 млн грн на приобретении товаров и выполнении капитального ремонта бюветных комплексов и общественных туалетов.

8 июля в главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал" сотрудники Государственного бюро расследований проводили обыски по факту хищений на объектах строительства водопроводно-канализационного хозяйства.

хищений на объектах строительства водопроводно-канализационного хозяйства. 16 сентября из-за воровства денег на закупках пассажирских лифтов в "Житлоинвестбуд-УКБ" пришли с обысками.

5 октября в "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканал" пришли с обысками.

Напомним, что глава КГГА Виталий Кличко считает, что все эти обыски – свидетельство политического давления на него и на столичную власть.