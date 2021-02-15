Українська
$ 27,84
33,68
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Что с гориллой Тони: стали известны результаты анализов (фото)

15 февраля, 14:11

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Петух продолжает соседствовать с гориллой

В Киевском зоопарке продолжается работа по спасению единственной гориллы в Украине – самца Тони, которому уже более 46 лет. У него возникли проблемы со здоровьем, о которых сайт "Сегодня" уже сообщал ранее.

Реклама

Теперь стали известны результаты анализов.

"Ничего серьезного анализы нам не показали. По ним с Тони все хорошо. Но мы однозначно меняем рацион животного. Кефир и йогурты уже исключили из его рациона. Также убираем из рациона хлеб. Его меняем на мюсли", – рассказал сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, директор Киевского зоопарка.

Киперы зоопарка добавляют, что стул у гориллы нормализовался. Но они продолжают следить за здоровьем животного.

Реклама

В вольере с Тони остается домашний петух, который заставил гориллу активно двигаться.

И скорей всего, именно соседство с этой птицей, помогло Тони впервые за более чем две недели сходить в туалет.

"Петух продолжает соседствовать с гориллой. Его мы прозвали Другом, поскольку он действительно по-дружески помогает своему соседу быть подвижным. Планируем запустить в вольер еще парочку птиц для того чтобы Тони не засиживался и был подвижен", – добавляют в зоопарке.

Напомним, из-за проблем со здоровьем Тони грозит хирургическое вмешательство – чтобы промыть ему кишечник, нужно сделать анестезию. Но учитывая, что животному 46 лет (по человеческим меркам – это под 90), есть опасность, что Тони не перенесет наркоз.

Видео: Сегодня
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев зоопарк животное горилла

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У станции метро
У станции метро "Позняки" выстроилась гигантская очередь: в чем причина (фото, видео)Другие новости
В Киеве продают
В Киеве продают "квартиру" площадью 6 квадратных метров. Мы проверили, как она выглядитНедвижимость
Стала известна причина срочного отпуска Кличко
Стала известна причина срочного отпуска КличкоДругие новости
Реактивный самолет длиной всего 9,5 метра прилетел в аэропорт Киева (фото)
Реактивный самолет длиной всего 9,5 метра прилетел в аэропорт Киева (фото)Другие новости
Суд отменил переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры
Суд отменил переименование Московского проспекта в проспект Степана БандерыДругие новости
Горилле Тони нужны листья бананов! В Киевском зоопарке рассказали, как спасают жизнь любимца детей
Горилле Тони нужны листья бананов! В Киевском зоопарке рассказали, как спасают жизнь любимца детейДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять