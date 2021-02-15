Что с гориллой Тони: стали известны результаты анализов (фото)

В Киевском зоопарке продолжается работа по спасению единственной гориллы в Украине – самца Тони, которому уже более 46 лет. У него возникли проблемы со здоровьем, о которых сайт "Сегодня" уже сообщал ранее.

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Теперь стали известны результаты анализов.

"Ничего серьезного анализы нам не показали. По ним с Тони все хорошо. Но мы однозначно меняем рацион животного. Кефир и йогурты уже исключили из его рациона. Также убираем из рациона хлеб. Его меняем на мюсли", – рассказал сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, директор Киевского зоопарка.

Киперы зоопарка добавляют, что стул у гориллы нормализовался. Но они продолжают следить за здоровьем животного.

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В вольере с Тони остается домашний петух, который заставил гориллу активно двигаться.

И скорей всего, именно соседство с этой птицей, помогло Тони впервые за более чем две недели сходить в туалет.

"Петух продолжает соседствовать с гориллой. Его мы прозвали Другом, поскольку он действительно по-дружески помогает своему соседу быть подвижным. Планируем запустить в вольер еще парочку птиц для того чтобы Тони не засиживался и был подвижен", – добавляют в зоопарке.

Напомним, из-за проблем со здоровьем Тони грозит хирургическое вмешательство – чтобы промыть ему кишечник, нужно сделать анестезию. Но учитывая, что животному 46 лет (по человеческим меркам – это под 90), есть опасность, что Тони не перенесет наркоз.

Видео: Сегодня

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