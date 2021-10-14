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Что стало причиной? Киев накрывает страшный смог

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
14 октября, 09:36
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Сегодня с утра столица оказалась на 27 месте по загрязнению воздуха в мире
Качество воздуха в городе оставляет желать лучшего
Качество воздуха в городе оставляет желать лучшего / Фото: Коллаж: Сегодня

Украину поражает зона грязного воздуха. По мнению экспертов, уже сегодня-завтра Киев накроет облако густого дыма. Сайт "Сегодня" решил разобраться в ситуации.

Как сообщают специалисты, такое количество выбросов бывает "только в самых грязных центрах Азии и Африки и в больших мегаполисах".

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"Уже завтра, послезавтра вот это ужасное красно-черное пятно расширится до Киева, сейчас оно в районе Черкасс и Полтавы. Это не только ветер, погода, и т.д. Это сезонное начало отопительного сезона в сельской местности, сжигание листьев, дров, угля. Очевидно это облако, как процесс накопления выбросов в атмосферу именно в Украине", – написал эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко в Facebook.

Слева снимок сделан позавчера, справа вчера. Фото: Олег Попенко
Слева снимок сделан позавчера, справа вчера. Фото: Олег Попенко / Фото: Facebook

Однако в Госпродпотребслужбе Киева говорят, что превышения вредных веществ воздуха в столице на данный момент не наблюдается. А смог, который образуется над городом – сезонное явление.

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"Это температурная инверсия – когда стоит безветренная погода. Это нормальная ситуация для осени. По показателям в Киеве все благополучно", – пояснил сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Отметим, что в рейтинге Iqair, по состоянию на 9:30, Киев на 27 месте по загрязнению воздуха в мире.

"Концентрация PM2.5 в воздухе в Киев сейчас в 2.5 раз выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха", – пишут в сообщении.

Природные катастрофы в Украине

В последние годы в Украине меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для нашей страны. Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

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Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

Ранее мы писали:

  • Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.
  • Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.

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