Чтобы жить, а не выживать. Какой должна быть комфортная зарплата в Киеве

Один человек тратит около 13 тысячи гривен в месяц без расходов на плату за жилье

Названа зарплата для комфортной жизни в Киеве. / Фото: Коллаж: Сегодня

Жителям Киева необходимо зарабатывать не менее 25 тысяч гривен в месяц, чтобы комфортно жить в столице. Без аренды жилья ежемесячные расходы составляют 13,1 тыс. гривен в месяц.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Numbeo по результатам опроса почти 450 киевлян за последние 12 месяцев.

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Сколько нужно платить за жилье

Чтобы арендовать однокомнатную квартиру, придется потратить примерно 17 тысяч в месяц в центре города и от 11 тысяч за пределами центра.

Трехкомнатная квартира обойдется в 32 тысячи в центре и 17 тысяч за пределами центра.

Нужно также учитывать стоимость коммуналки. На это киевляне дополнительно тратят в среднем 3 тысячи гривен в месяц.

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Цены на продукты

Стоимость товаров часто меняется, но за последний год в среднем за самые необходимые товары нужно было заплатить следующую сумму:

Молоко (1 л) – 29,80 грн

(1 л) – 29,80 грн Белый хлеб (500 грн) – 20,94 грн

(500 грн) – 20,94 грн Рис (1 кг) – 35,47 грн

(1 кг) – 35,47 грн Яйца (12 шт.) – 42,20 грн

(12 шт.) – 42,20 грн Сыр (1 кг) – 219,60 грн

(1 кг) – 219,60 грн Куриное филе (1 кг) – 120,12 грн

(1 кг) – 120,12 грн Говядина (1 кг) – 188,64 грн

(1 кг) – 188,64 грн Яблоки (1 кг) – 21,96 грн

(1 кг) – 21,96 грн Картофель (1 кг) – 13,77 грн

(1 кг) – 13,77 грн Лук (1 кг) – 10,71 грн

(1 кг) – 10,71 грн Бутылка вина – 150 грн

– 150 грн Бутылка пива (0,5 л) – 22,88 грн

(0,5 л) – 22,88 грн Сигареты – 62 грн.

Цены на транспорт

Для того чтобы воспользоваться метрополитеном, нужно потратить 8 гривен за одну поездку. Месячный проездной обойдется в 350 гривен.

Цены на такси по городу стартуют от 50 гривен, стоимость одного километра – 7 гривен.

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Бензин стоит от 30,62 гривен за литр.

Развлечения и досуг

Для того чтобы сходить в недорогое заведение в Киеве, нужно быть готовым потратить около 200 грн. В ресторане среднего класса ужин из трех блюд на две персоны стоит 800 гривен.

Меню в McDonalds или комплексный обед обходится в 130 гривен.

0,5 литра разливного пива стоит 30 гривен, чашка капучино – 38 гривен, банка кока-колы – 16 гривен, бутылка воды – 12 гривен.

Поход в кино в Киеве стоит в среднем 123 гривны.

Месячный абонемент в фитнес-клуб стоит 759 грн. Один час аренды теннисного корта в выходные дни – 384 грн.

Одежда и обувь

Одна пара джинсов Levis 501 или подобных в Киеве стоит около двух тысяч гривен, но можно найти и подешевле. Цены стартуют от 800 гривен.

Летнее платье в сетевом магазине стоит в среднем 1,2 тысячи гривен.

Пара кроссовок Nike среднего класса – 2,6 тыс. гривен, пара мужской кожаной деловой обуви – 2,9 тыс. гривен.

Если у вас есть ребенок

За частный садик нужно отдать в месяц более 10 тысяч гривен.

Чтобы устроить ребенка в International Primary School, нужно отдать более 202 тыс. грн в год.

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