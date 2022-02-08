Чтобы жить, а не выживать. Какой должна быть комфортная зарплата в Киеве

Жителям Киева необходимо зарабатывать не менее 25 тысяч гривен в месяц, чтобы комфортно жить в столице. Без аренды жилья ежемесячные расходы составляют 13,1 тыс. гривен в месяц.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Numbeo по результатам опроса почти 450 киевлян за последние 12 месяцев.
Сколько нужно платить за жилье
Чтобы арендовать однокомнатную квартиру, придется потратить примерно 17 тысяч в месяц в центре города и от 11 тысяч за пределами центра.
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Трехкомнатная квартира обойдется в 32 тысячи в центре и 17 тысяч за пределами центра.
Нужно также учитывать стоимость коммуналки. На это киевляне дополнительно тратят в среднем 3 тысячи гривен в месяц.
Цены на продукты
Стоимость товаров часто меняется, но за последний год в среднем за самые необходимые товары нужно было заплатить следующую сумму:
- Молоко (1 л) – 29,80 грн
- Белый хлеб (500 грн) – 20,94 грн
- Рис (1 кг) – 35,47 грн
- Яйца (12 шт.) – 42,20 грн
- Сыр (1 кг) – 219,60 грн
- Куриное филе (1 кг) – 120,12 грн
- Говядина (1 кг) – 188,64 грн
- Яблоки (1 кг) – 21,96 грн
- Картофель (1 кг) – 13,77 грн
- Лук (1 кг) – 10,71 грн
- Бутылка вина – 150 грн
- Бутылка пива (0,5 л) – 22,88 грн
- Сигареты – 62 грн.
Цены на транспорт
Для того чтобы воспользоваться метрополитеном, нужно потратить 8 гривен за одну поездку. Месячный проездной обойдется в 350 гривен.
Цены на такси по городу стартуют от 50 гривен, стоимость одного километра – 7 гривен.
Бензин стоит от 30,62 гривен за литр.
Развлечения и досуг
Для того чтобы сходить в недорогое заведение в Киеве, нужно быть готовым потратить около 200 грн. В ресторане среднего класса ужин из трех блюд на две персоны стоит 800 гривен.
Меню в McDonalds или комплексный обед обходится в 130 гривен.
0,5 литра разливного пива стоит 30 гривен, чашка капучино – 38 гривен, банка кока-колы – 16 гривен, бутылка воды – 12 гривен.
Поход в кино в Киеве стоит в среднем 123 гривны.
Месячный абонемент в фитнес-клуб стоит 759 грн. Один час аренды теннисного корта в выходные дни – 384 грн.
Одежда и обувь
Одна пара джинсов Levis 501 или подобных в Киеве стоит около двух тысяч гривен, но можно найти и подешевле. Цены стартуют от 800 гривен.
Летнее платье в сетевом магазине стоит в среднем 1,2 тысячи гривен.
Пара кроссовок Nike среднего класса – 2,6 тыс. гривен, пара мужской кожаной деловой обуви – 2,9 тыс. гривен.
Если у вас есть ребенок
За частный садик нужно отдать в месяц более 10 тысяч гривен.
Чтобы устроить ребенка в International Primary School, нужно отдать более 202 тыс. грн в год.
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