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COVID-19 все чаще поражает детей. Школьники Киева переходят на "дистанционку" – дата

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
10 ноября, 11:18
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Из-за сложной ситуации с коронавирусом школьники Киева будут учиться дома – в больницах лечатся сейчас 85 детей
Как в Украине учатся школьники. Фото: коллаж "Сегодня"
Как в Украине учатся школьники. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве школьники 1-4 классов перейдут на дистанционное обучение со следующего понедельника, 15 ноября.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга.

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В столичных больницах сейчас находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание. 4 из них – в реанимациях. Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса.

"Увеличивается количество больных детей. Поэтому на следующей неделе ученики, в том числе младшие школы 1-4 классов за парты не вернутся и продолжат обучение в дистанционном режиме. Мы не можем рисковать здоровьем детей, а также их семей. Многие дети переносят вирус бессимптомно, но могут заразить близкое окружение", – сказал Кличко.

Также он попросил родителей, которые против "дистанционки", с пониманием отнестись к новым правилам.

Коронавирус в Киеве

За прошлые сутки, 9 ноября, в Киеве зафиксировали 1740 подтвержденных случаев заболевания ковидом (всего 272 768). 73 человека вчера умерли, а 975 – выздоровели.

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Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах:

  • Дарницком (261);
  • Днепровском (228);
  • Деснянском (204).

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