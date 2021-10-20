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COVID-реалии. В Киеве в крематорий выстроилась очередь из катафалков

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
20 октября, 13:17
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Очередь возле крематория сегодня, 20 октября, продержалась около двух часов
В Киеве растет смертность от COVID-19 / Коллаж "Сегодня"
В Киеве растет смертность от COVID-19 / Коллаж "Сегодня"

Из-за напряженной ситуации с коронавирусомв Киеве выстроилась очередь из катафалков к крематорию. Все эти люди умерли от COVID-19.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий во время сегодняшнего заседания Верховной Рады.

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"Украина сегодня является второй страной, к сожалению, сверху по количеству умерших. Очередь к киевскому крематорию сегодня из катафалков держалась около двух часов", – заявил Михаил Радуцкий.

Также глава комитета по вопросам здоровья нации пристыдил нардепов и сотрудников аппарата Верховной Рады, у которых нет противопоказаний к прививкам, а они не хотят вакцинироваться.

Ситуация с коронавирусом в Украине

В Украине за последние сутки обнаружено18 912 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего инфекцию подтвердили у 2 679 185 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 495 жителей Украины (всего – 61 843). Вылечить удалось 2 344 799 инфицированных (7605 – за последние сутки).

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За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225) и Донецкой (1040) областях.

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