"Цветы Украины" пока не снесут? КГГА обязала убрать забор (документ)

Разрешение на снос здания "Цветы Украины" аннулировали / коллаж "Сегодня"
Департамент городского благоустройства Киевской горадминистрации аннулировал контрольную карточку на проведение ЗАО "Цветы Украины" работ по "подготовке к реконструкции" здания по улице Сечевых Стрельцов, 49 и обязал компанию снести установленный вокруг него забор.
Об этом сообщил директор Департамента Тимур Ткаченко в Facebook.
В подтверждение он разместил фото контрольной карточки со штампом "Аннулировано" от 21 июля 2021 года.
Ткаченко отметил, что письмо о необходимости возврата контрольной карточки будет сегодня же направлено владельцу. Ему уже направили предписание с требованием убрать установленное у здания "Цветов Украины" ограждение.
"Если собственник не уберет ограждение самостоятельно в течение 3 дней, по поручению Департамент городского благоустройства оно будет демонтировано силами Коммунального предприятия "Киевблагоустройство", - пообещал глава Департамента.
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На вопрос одного из подписчиков, за чей счет будет восстановлена часть здания, котрую уже успели разрушить, Ткаченко ответил, что его департамент не отвечает за строительство и не является контролирующим органом в этой сфере.
Напомним, 12 июля стало известно, что в Киеве начали демонтаж учебно-методического центра "Цветы Украины" на улице Сечевых Стрельцов, 49. В столичной администрации тогда сообщили, что разрешение на проведение работ по этому адресу не предоставляли.
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