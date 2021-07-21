"Цветы Украины" пока не снесут? КГГА обязала убрать забор (документ)

Если собственник не уберет ограждение самостоятельно Департамент городского благоустройства обещает демонтировать его своими силами

Разрешение на снос здания "Цветы Украины" аннулировали / коллаж "Сегодня"

Департамент городского благоустройства Киевской горадминистрации аннулировал контрольную карточку на проведение ЗАО "Цветы Украины" работ по "подготовке к реконструкции" здания по улице Сечевых Стрельцов, 49 и обязал компанию снести установленный вокруг него забор.

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Об этом сообщил директор Департамента Тимур Ткаченко в Facebook.

В подтверждение он разместил фото контрольной карточки со штампом "Аннулировано" от 21 июля 2021 года.

Ткаченко отметил, что письмо о необходимости возврата контрольной карточки будет сегодня же направлено владельцу. Ему уже направили предписание с требованием убрать установленное у здания "Цветов Украины" ограждение.

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"Если собственник не уберет ограждение самостоятельно в течение 3 дней, по поручению Департамент городского благоустройства оно будет демонтировано силами Коммунального предприятия "Киевблагоустройство", - пообещал глава Департамента.

На вопрос одного из подписчиков, за чей счет будет восстановлена часть здания, котрую уже успели разрушить, Ткаченко ответил, что его департамент не отвечает за строительство и не является контролирующим органом в этой сфере.

Напомним, 12 июля стало известно, что в Киеве начали демонтаж учебно-методического центра "Цветы Украины" на улице Сечевых Стрельцов, 49. В столичной администрации тогда сообщили, что разрешение на проведение работ по этому адресу не предоставляли.

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