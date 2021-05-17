Не знают, кто это: в Киеве протестовать против Степанова пришли проплаченные люди (фото, видео)

В Киеве акция против министра Максима Степанова не обошлась без происшествий – туда пришли проплаченные "протестующие"

Люди пришли на акцию, не зная, для чего ее проводят

В Киеве начали акцию протеста "Степанов должен уйти" возле Верховной Рады Украины. Однако кроме тех, кто действительно там должен быть, на митинг пришли проплаченные люди, которые даже не знают, кто такой Максим Степанов.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Организаторы акции заявили, что глава Минздрава Максим Степанов допустил ошибку, когда принял решение вакцинировать в Украине публичных людей, а не тяжелобольных. Это, по их словам, погубило много жизней. В память о них перед ВР поставили лампадки, на акции должны были быть только спикеры и журналисты.

Однако вскоре туда подошли неизвестные с плакатами "Степанов должен уйти" и подписью фонда "Пациенты Украины".

Реклама Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Оказалось, что они собрались за деньги и даже не знают, почему организовали акцию и что участников там не должно было быть вообще.

Видео: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Так, во время общения один из "протестующих" заявил, что ничего не знает про Максима Степанова и "просто увидел митинг, взял плакат и подошел".

Затем разборки с "участниками акции" устроил соучредитель фонда "Пациенты Украины" Дмитрий Шерембей. Он был возмущен действиями проплаченных протестующих.

Видео: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

"Они вообще не понимают, что это акция, на которой вообще не должно быть людей, они умершие. Это 47 тысяч умерших. И я понимаю, что люди за 200 гривен могут продавать и такие души. Им вообще плевать, что они умерли, и что свечи стоят плевать", – сказал Шерембей.

После этого корреспондент "Сегодня" снял на видео, как этим людям платят за "работу".

Видео: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов, скорее всего, будет уволен Верховной Радой. Основная причина – провал вакцинации.