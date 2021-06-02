Дело на 10 млн: в Киеве прошли обыски в КП "ГИВЦ"

Обыски в офисе КП «ГИВЦ». Фото: пресс-служба Прокуратуры Киева

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сегодня, 2 июня, проводят обыски на коммунальном предприятии "Главный информационно-вычислительный центр".

Реклама

Как сообщает Прокуратура Киева в Telegram, мероприятия проводятся в рамках расследования пособничества в уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Некая частная компания в 2019-2020 годах предоставляла телекоммуникационные услуги "ГИВЦ". При этом указанное предприятие, используя средства КП в сумме более 10 млн грн, якобы заказывало указанные услуги у предприятия с признаками фиктивности.

Читайте также: "Разоблачение этих схем – сфера нашей ответственности" – прокурор про обыски в Киеве

"По адресу КП "ГИВЦ" проводятся обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений. Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины", – пишут в ведомстве.

Реклама

Напомним, ранее в Киеве прокуратура провела ряд обысков в коммунальных предприятиях. Проверки прошли в "Спецжилфонде", "Киевгорсвете", "Киевавтодоре", "Киевзеленстрое", а также в КГГА и др. Подробнее о "большой чистке" в столице в материале "Сегодня".