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Дело на 2,5 млн. СБУ разоблачила топ-чиновника КГГА на взятках

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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2 февраля, 12:07
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Государственный служащий, чтобы приобрести медтовары по завышенным ценам, изменил спецификацию при закупке
Экс-директору Департамента социальной политики КГГА вручили подозрение
Экс-директору Департамента социальной политики КГГА вручили подозрение / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ разоблачила топ-чиновников КГГА в коррупционной схеме – на закупке медицинских товаров. Более 2,5 млн грн присвоили официальные лица.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

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К схеме был причастен директор Департамента социальной политики КГГА.

"В течение 2018-2019 годов чиновник в результате открытых торгов заключил с коммерческим предприятием 2 договора на поставку товаров, являющихся изделиями медицинского назначения. Процедура их закупки регулируется работающим законодательством. Соответственно при их закупке предельная надбавка, установленная продавцом, не может превышать 10% от цены производителя", – говорится в сообщении.

Однако чиновник, чтобы "обойти" ограничения и приобрести товары по завышенным ценам, изменил спецификацию закупочных товаров на "средства гигиены".

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По предварительным оценкам, местной общине столицы нанесен ущерб на 2,5 млн грн. Сейчас экс-главе департамента социальной политики КГГА объявили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Подозрение еще одному чиновнику

25 января представители прокуратуры Киева вручили подозрение Николаю Поворознику — первому заместителю председателя КГГА.

Зама Кличко обвинили в том, что городская власть не разрешила застроить участок земли на Сырце под жилой комплекс для СНБО – на нем разбили сквер, как и просили жители микрорайона.

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Дело касается участка на Сырце, который больше 10 лет назад выделили СНБО, но никто этой землей не пользовался. Территория превратилась в стихийную свалку. Поэтому в 2019 году земельный участок вернули под управление города.

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