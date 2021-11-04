Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Заря - ЦСКА: онлайн 💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне
Результаты поиска
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

День освобождения Киева: как в столице отметят памятную дату

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
4 ноября, 14:37
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Из-за красной зоны в городе отменены все массовые мероприятия и концерты
В столице запланировано возложение цветов
В столице запланировано возложение цветов / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра в Киеве состоится возложение цветов к вечному огню в парке Славы, а также к городским памятникам, посвященным событиям Второй мировой войны.

Без концертов и митингов

По случаю празднования 78-й годовщины освобождения Киева в столице запланировано только возложение цветов к памятникам времен войны.

Реклама

"Все пройдет без торжеств, людей и митингов. Цветы просто поставят возле военных памятников в городе. Связано это с тем, что Киев находится в красной зоне карантина. Из-за этого отменены все мероприятия – концерты, памятные встречи, угощение людей пожилого возраста "фронтовой кашей", как это было в городе раньше", – пояснили сайту "Сегодня" в управлении обеспечения социальных государственных гарантий, взаимодействия с общественными объединениями ветеранов и лиц с инвалидностью КГГА.

Возложение цветов пройдет в каждом районе Киева, где установлены памятники и памятные знаки, которые посвящены событиям Второй мировой войны.

Понесут цветы

А вот киевляне говорят, что будут отмечать это событие самостоятельно, хоть и в условиях карантина. На проспекте Победы в 1968 году появился памятник, который посвящен освобождению Киева. Монумент представляет собой 43-метровую бетонную полосу – символ фронтовых дорог, в конце которой установлен танк Т-34. Он посвящен танкистам, которые первыми вошли в город 6 ноября 1943 года.

"У нас в семье есть традиция – 6 ноября мы покупаем букет гвоздик и несем их к танку возле станции метро "Шулявская". Так мы поминаем тех, кто погиб при освобождении нашего города. Традиция неизменна, и сделать это нам не помешает коронавирус. Думаю, что также поступят и другие жители столицы", – говорит киевлянин Евгений.

Читайте также:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! В Киеве люди застряли в очереди на вакцинацию

Подробнее
Дневник независимости 🇺🇦

4 ноября 1991. Верховная Рада Украины одобрила Закони Украины "О Национальной гвардии Украины", "О государственной границе", "О пограничных войсках"

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.24

Российский рубль (₽)

0.3646

Евро (€)

30.36

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять