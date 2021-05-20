День вышиванки. В Киеве яркие наряды украсили даже памятники (фото)

Памятник малышам-основателям Киева нарядили в красивые вышиванки. Фото: коллаж "Сегодня"

Памятник малышам-основателям Киева на Почтовой площади сегодня утром, 20 мая, снова видоизменился. Как сообщает корреспондент "Сегодня", бронзовые Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь получили в подарок яркие вышиванки.

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"Сегодня вся страна отмечает День вышиванки. И по традиции бронзовые малыши тоже надели яркие костюмы", – рассказал сайту "Сегодня" Владимир Журавель, автор памятника малышам-основателям Киева на Почтовой площади.

Фото: "Сегодня"

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Напомним, традицию одевать памятник на Почтовой площади в разные костюмы начали журналисты "Сегодня" в декабре 2018 года.

Эту идею поддержал автор памятника Владимир Журавель и компания "Текстиль-Контакт", мастера которого пошили бронзовым статуям разные костюмы.

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Ранее мы писали, как выглядеть эффектно в вышиванках – личный пример Лилии Ребрик и Марии Мельник.

Напомним, мы показывали, как в прошлом году во Львове врачи превратили защитные костюмы в вышиванки.