День защитника в Киеве: как будут праздновать и какие улицы перекроют (список)

Марш славы, казацкие песни и кулеш – вот что ждет 14 октября киевлян и гостей города

14 октября будет официальный выходной / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве сегодня, 14 октября, будут отмечать большой национальный праздник – День защитника и защитниц Украины. Сайт "Сегодня" решил уточнить, что будет происходить в этот день и какие улицы перекроют.

Как пройдет мероприятие в столице

Марш славы

Одним из самых массовых мероприятий в Киеве 14 октября станет "Марш славы УПА", в честь создания Украинской повстанческой армии. Мероприятие в 16-й раз пройдет в центре Киева. Действо начнется в 12:00 торжественным митингом у памятника Тарасу Шевченко, после чего участники марша пройдут по центральным улицам столицы и почтят память Героев Небесной Сотни.

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Благословят призывников

Праздник "Покров в Пирогове" пройдет в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины.

На территории музея есть старинная церковь Покровы. Она находится на территории "Закарпатья". Мероприятие начнется возле храма в 11:45. Тут состоится праздничная литургия и освящение иконы Божьей матери. Священник даст благословение на службу призывникам, которые в этом году уходят служить в армию.

Казацкие песни и оркестр

Также в этом году выступит на главной сцене музея оркестр ГСЧС. Концерт будет состоять из трех частей.

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На территории музея будут работать и продавать свои работы народные мастера, а также будет функционировать зона фастфуда. Стоимость входного билета в музей от 25 до 100 гривен.

Кулеш и песни

Торжества пройдут и в музее "Мамаева слобода". Тут обещают разнообразные мастер-классы по изготовлению кукол-мотанок, соломоплетения, гончарства. Обещают варить казацкий кулеш в большом казане. А для гостей будут петь народные песни народный фольклорный коллектив "Божедари".

Праздник начнется в музее по адресу улица Михаила Донца – после обеда. Детский билет -120 гривен, взрослый – 150 гривен.

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Кобзарско-лирническая Покровь 2021

В 10:00 14 октября пройдет также кобзарско-лирническая Покровь 2021 в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара".

Концерт ансамбля "Днепр"

В 13:00 14 октября начнется концерт Киевского академического ансамбля украинской музыки "Днепр" по случаю Дня защитников и защитниц Украины в Парке культуры и отдыха "Победа".

Выставка

Кроме того, в Киевской крепости до 18 октября проходит выставка "Украинская повстанческая армия. Будни и праздники".

Где и когда перекроют движение

С 21:00 11 октября до 00:00 17 октября будет перекрыто движение на Владимирском проезде (от улицы Малой Житомирской до улицы Михайловской).

Перекрытие движения в Киеве. Карта патрульной полиции Киева / Фото: Патрульная полиция Киева

Перекрытие движения связано с проведением мероприятий на Михайловской площади и Владимирском проезде. Там будет статический показ современных образцов вооружения и военной техники сил безопасности и обороны.

Также в связи с проведением шествия, посвященному Дню защитников и защитниц Украины, с 13:30 до 18:30 14 октября будет перекрыто движение автотранспорта на:

улице Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко)

бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик)

улице Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Михайловской)

улице Михайловской

улице Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой)

улице Банковой (от улицы Героев Небесной Сотни)

участках прилегающих улиц

Карта перекрытия улиц 14 октября / Фото: Патрульная полиция Киева

К слову, полиция просит водителей отнестись с понимаем к временным ограничениям.

У кого сегодня выходной

В 2021 году 14 октября выпадает на четверг, середину рабочей недели. Однако для более комфортного празднования украинское правительство предложило перенос рабочего дня на пятницу, 15 октября, на субботу, 23 октября.

Таким образом, мы получим пролонгированные выходные, которые продлятся целых четыре дня подряд – с четверга, 14 октября, в воскресенье, 17 октября. При этом рабочее время в день накануне праздника, 13 октября, будет сокращено на один час.

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