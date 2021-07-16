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Деньги не пахнут. В "Киевводфонде" украли 7 млн грн выделенных на ремонт общественных туалетов

16 июля 2021 16:16

Виктория Барановская Виктория Барановская

Правоохранители изъяли документацию с субъектами хозяйственной деятельности с признаками фиктивности

Обыски провели в помещениях "Киевводфонда", а также по месту жительства его директора / Фото: коллаж "Сегодня"

Обыски провели в помещениях "Киевводфонда", а также по месту жительства его директора / Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 16 июля, Киевская городская прокуратура провела обыски в КП "Киевводфонд". Сотрудников подозревают в хищения 7 млн грн государственных средств, которые выделили на приобретение товаров и выполнение работ по капитальному ремонту бюветных комплексов и общественных туалетов.

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Об этом сообщает пресс-служба.

"Прокурорами Печерской окружной прокуратуры. Киева совместно с ГУ ГФС в г.. Киеве 16.07.2021 проведены обыски в помещениях Специализированного водохозяйственного коммунального предприятия "Киевводфонд" в рамках уголовного производства относительно присвоения государственных средств в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.

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Во время обысков в служебных помещениях коммунального предприятия, а также по месту жительства его директора, правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию по взаимоотношениям между СВКП "Киевводфонд" с субъектами хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.

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Уголовное производство расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

Ранее мы сообщали, что в главном офисе ЗАО "АК" Киевводоканал "сотрудники Государственного бюро расследований проводили обыски.

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