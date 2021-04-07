Девушка с совой. Под Киевом появился красочный мурал (фото)

В пригороде Киева появился новый мурал от киевского художника Виталия Гидевана. Он нарисовал девушку, которую крылом обнимает сова, сообщает корреспондент "Сегодня".

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Рисунок сделан на заборе ЖК, который является границей между Софиевской Борщаговкой и Вишневым.

"Мой рисунок о надежде, которая есть у каждого из нас, она придает силы раскрасить серую обыденность! Счастливое будущее ждет каждого, кто в него верит и не опуская рук идет за ним. Даже если вокруг все серое, а на плечах гора проблем, находите силы улыбнуться себе и родным", – написал на своей страничке в социальных сетях Виталий Гидеван.

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Ранее художник уже нарисовал девушку с совой на голове, а на этот раз изобразил в объятиях совы.

"На новом рисунке есть элементы граффити – буквы и абстракции", – рассказал сайту "Сегодня" Виталий Гидеван.

Еще один мурал этого художника появился недавно в Николаевке (Бучанский район).

Красивые маки "выросли" здесь всего за пять часов.

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Ранее мы писали, что в Софиевской Борщаговке появился новый мурал – девушка в респираторе, украшенном весенними цветами.

А в центре Львова нарисовали Василия Слипака – оперного певца и украинского бойца с позывным "Миф".

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