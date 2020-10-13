Диджитализация ритейла: инновации делают покупки в "АТБ" еще более комфортными

Несмотря на сложный год – время пандемии коронавируса, карантина и ограничений – крупнейшая торговая сеть Украины продолжает активно развиваться и внедрять современные инновационные решения и сервисы. Они призваны сделать процесс покупок в "АТБ" максимально комфортным для каждого клиента. Эта миссия компании имеет важную социальную составляющую, как и бесперебойное обеспечение миллионов граждан Украины, в том числе и жителей нашего Киева, гарантированно свежими продуктами и качественными товарами первой необходимости. Каждый из 1162 магазинов "АТБ" в 24 областях страны сегодня имеет большой ассортимент – свыше 3,5 тысячи наименований продукции.

Компания прилагает максимум усилий, чтобы предложить клиентам качественно новый, современный, комфортный уровень совершения покупок.

"Стратегия нашего развития основана на интересах и потребностях клиентов, которых в "АТБ" принято считать партнерами по бизнесу. Мы системно подходим к вопросам, которые важны для более чем четырех миллионов наших покупателей – это комфорт, гарантированное качество и доступная цена. Эффективно решать такие задачи нам удается благодаря внедрению современных инновационных решений, созданию дополнительных клиентских сервисов", – сообщил Борис Марков, генеральный директор корпорации "АТБ".

В этом году открылся первый в стране продуктовый интернет-магазин "АТБ" полного цикла. Весь процесс приема заказа, его обработки и доставки выбранных товаров по указанному клиентом адресу зачастую занимает меньше времени, чем мы обычно ожидаем курьера с пиццей. Такой сервис позволил миллионам украинцев поддерживать достойный уровень жизни даже в условиях самого строгого карантина.

Кроме того, в "АТБ" появился сервис предварительного заказа. Теперь покупатель может сэкономить время и минимизировать контакты, собрав свой пакет онлайн и отметив магазин, где его можно получить. К тому моменту, когда он придет в маркет, его продукты уже будут подготовлены. Нужно только оплатить покупку (также это можно сделать онлайн и показать чек в специально отведенной зоне магазина). На все это уйдет не более пяти минут. Быстро, просто, безопасно и удобно.

Сразу в десяти магазинах "АТБ" сейчас тестируют еще один сервис, призванный сократить очереди возле касс в магазинах. Это технология Scan & Go, позволяющая с помощью смартфона самостоятельно отсканировать штрих-коды продуктов и оплатить их онлайн в специальном мобильном приложении "Скануй Купуй". После этого нужно лишь показать консультанту на выходе информацию об оплате. Компания планирует использовать эту технологию во всех супермаркетах.

Справедливости ради стоит отметить, что скопления людей у касс в "АТБ" практически не увидишь. Для этого был внедрен еще один сервис – "Единая очередь". Чтобы значительно снизить риски заражения коронавирусом, в торговой сети ввели систему распределения потока клиентов в прикассовой зоне.

В торговом зале также все обустроено удобно для покупателей. Долго искать товар не придется. Уже стартовал проект по установке в магазинах прайс-чекеров. Это небольшие приборчики, с помощью которых можно самому отсканировать товар, чтобы узнать его стоимость. Пока новшество тестируют в пяти магазинах, но вскоре его можно будет увидеть уже в сотне супермаркетов.

Одним из диджитал-решений компании является интеллектуальный помощник "АТБОТ", который с 2019 года общается с миллионами клиентов в популярных сегодня мессенджерах Viber и Telegram. Он заменил устаревшую отмененную бумажную книгу жалоб и предложений. Чат-бот способен быстро предоставить точную информацию об ассортименте, акциях, магазинах и вакансиях. Чтобы его запустить, нужно отсканировать камерой смартфона QR-код и перейти по ссылке. Это удобный канал обратной связи и знаковый шаг в диджитализации украинского ритейла.

"Наша задача – создать для покупателей максимально комфортные и безопасные условия для совершения покупок в сети "АТБ". Все сервисы, которые мы сегодня внедряем в магазинах, направлены на облегчение и ускорение процесса покупок. Комфорт и легкость совершения покупок – вот главные цели, которые сегодня преследует всеукраинская торговая сеть АТБ", – подчеркнула Наталия Шаповалова, генеральный директор ООО "АТБ-Маркет".

Интересно, что многое из того, что в наши дни является нормой для любого киевского супермаркета, впервые было протестировано и внедрено (а иной раз и разработано) в сети "АТБ". Впрочем, даже концепция магазина самообслуживания, когда покупатель сам выбирает продукты в торговом зале, кладет их в корзинку или тележку, а оплачивает покупку на кассе, впервые в нашей стране была представлена в "АТБ". Процесс развития не останавливается и сегодня. Следуя своей стратегии динамичного развития, компания осваивает самые передовые диджитал-решения в сфере розничной торговли и сейчас считается лидером по внедрению современных клиентских сервисов.

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