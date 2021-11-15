"Дистанционка" и переполненные больницы: рассказываем все о COVID-ситуации в Киеве

Украина переживает пик заболеваемости COVID-19. Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила Киев в красную зону распространения коронавируса еще с 1 ноября.
Сайт "Сегодня" собрал последние новости о ситуации с коронавирусом в столице.
Коронавирус в Киеве
По состоянию на утро 15 ноября в Киеве зафиксировано 449 новых случаев коронавируса за сутки. Всего в столице подтверждено 279 307 случаев COVID-19.
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С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 239 642 человека (188 за сутки)
- умерли 6 908 человек (34 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 162 794 случая COVID-19 (420 новых случаев в сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 140 341 человек (237 за сутки)
- умерли 3 741 человек (2 в сутки)
Красная зона
В Киевской области с 13 ноября усилили карантин. В частности, ввели новые правила для транспорта.
Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками смогут только пассажиры, которые будут иметь при себе один из документов:
- COVID-сертификат;
- отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;
- справку о выздоровлении, действие которой будет подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности "Дії".
В случае отсутствия документов пассажир может быть снят с рейса полицией.
Какие наказания предусмотрены?
Отсутствие сертификата в любом случае лучше, чем поддельный сертификат, так как за отсутствие документа человеку грозит штраф, а за подделку – статья.
Отсутствие документа о прививке или отрицательном тесте у пассажира влечет за собой ответственность по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 17 000 до 34 000 гривен.
За подделку самого сертификата и печатей на нем можно получить до трех лет ограничения свободы, а за повторное правонарушение или групповое преступление есть риск сесть в тюрьму на пять лет. За использование подделок в Украине предусмотрено наказание от 850 гривен штрафа до двух лет за решеткой.
Больницы Киева переполнены
В общей сложности заполненность кроватей в медучреждениях Киева на сегодня составляет 73%.
Отдельные больницы Киева заполнены на 99% – 100%.
"85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке. Кровати с кислородом заполнены более чем на 70%. Напоминаю, что сегодня для приема больных подготовлено более 6 тыс. коек. Из них около 90% в коммунальных медучреждениях обеспечены кислородом. Есть почти 500 аппаратов ИВЛ", – сказал мэр Киева Виталий Кличко.
Очереди в ритуальную службу
Киев находится в красной зоне. И ситуация усугубляется.
"Мне каждый день звонят по телефону десятки человек. Одни просят помочь госпитализировать своих близких. Другие – похоронить… У нас очереди в ритуальную службу за справками о смерти. И очереди в крематории", – говорит мэр Киева Виталий Кличко.
Он добавил, что в Киеве очереди из скорых в приемных отделениях больниц.
"Кто-то не верит в это и говорит всяческие глупости?! Пойдите и посмотрите! Поговорите с врачами и родственниками больных. Главное, к чему я призываю: соблюдайте правила безопасности – маски, антисептики, дистанция. Вакцинируйтесь! Не посещайте публичные места без необходимости. Не пользуйтесь общественным транспортом, если нет острой необходимости!" - отметил мэр города.
Как работают школы
Школы Киева перевели на дистанционное обучение из-за вспышки COVID-19. Как рассказал мэр города Виталий Кличко, в эту волну коронавируса болеет много детей. Есть как в тяжелом состоянии, так и вовсе летальные исходы.
По словам мэра, город, отправив школьников на дистанционное обучение, руководствовался исключительно рекомендациями специалистов – медиков, эпидемиологов.
Когда в столице ослабят карантин
В городе действуют жесткие ограничения на проезд в городском транспорте, посещение ТРЦ и ресторанов. По мнению экспертов, карантинные ограничения будут действовать в городе и дальше.
"Пока по карантинным мероприятиям в Киеве ничего не меняется. Все они будут действовать в столице и на следующей неделе. Уровень госпитализации в городе стабильно высокий", – сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
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