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Дистанционка отменяется, а статистика все хуже: как обстоят дела с COVID-19 в Киеве

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
18 ноября, 10:42
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По состоянию на 18 ноября в столице зафиксировано 1483 новых случая коронавируса
В Украине красных зон становится все больше. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине красных зон становится все больше. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 18 ноября Киев продолжает находиться в красной карантинной зоне. Когда столица выйдет из этого уровня эпидопасности – пока неизвестно.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Киеве – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса в Киеве

По состоянию на 18 ноября в Киеве зафиксировано 1483 новых случая коронавируса в сутки. Это на 126 случаев меньше, чем 17 ноября (1609 случаев коронавируса). Всего в столице подтверждено 283 880 случаев COVID-19.

С начала эпидемии в столице:

  • выздоровели 242 386 человек (829 за сутки)
  • умерли 7 055 человек (47 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 165 593 случая COVID-19 (1069 новых случаев за сутки).

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С начала эпидемии в области:

  • выздоровели 141 665 человек (976 за сутки)
  • умерли 3 843 человека (42 за сутки)

Когда Киев выйдет из красной зоны?

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что на сегодняшний день в Киеве показатели коронавируса не говорят о стабилизации. Даты выведения столицы из красной зоны пока нет.

Об этом Кузин сообщил в эксклюзивном интервью для сайта "Сегодня".

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По словам Кузина, когда мы говорим о красном уровне, то порядок выхода области регулируется постановлением Кабмина № 1236. Что касается Киева, то показатели не говорят о стабилизации.

"В среднем стабилизация происходит спустя 2 недели. Когда такая стабилизация произойдет, то будет рассматриваться вопрос о пересмотре уровня эпидопасности в столице", – отметил главный санитарный врач Украины.

Он добавил: пока неизвестно, когда столица выйдет из красной карантинной зоны.

"Даты нет, мы видим, что существенной стабилизации показателей заболеваемости тоже нет", – подчеркнул Кузин.

Киев до сих пор находится в красной карантинной зоне. Фото: коллаж "Сегодня"
Киев до сих пор находится в красной карантинной зоне. Фото: коллаж "Сегодня"

Ограничения в столице

С 1 ноября Киев попал в "красную зону" адаптивного карантина. Что запрещено в городе:

  • Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т. д.), ЦНАПы и другие организации могут при наличии полностью вакцинированного персонала. Посещать такие места могут только вакцинированные люди и те, кто имеет действующий негативный ПЦР-тест.
  • Учебный процесс в школах возобновился в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать для улучшения эпидситуации.
  • Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
  • Детские сады работают при условии 100% вакцинации всего персонала.
  • Общественный транспорт работает. Пассажиры должны иметь сертификат COVID или отрицательный ПЦР-тест.

Когда ослабят карантин?

По словам мэра города Виталия Кличко, это произойдет как только динамика заболеваемости в Киеве начнет уменьшаться.

Киевские школьники возвращаются за парты

В Киеве с 22 ноября возобновят обучение в очном формате во всех школах. За парты вернутся ученики всех классов.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учащихся всех классов", - написал Кличко.

Отметим, ранее глава города заявлял, что в столице дети стали больше болеть COVID-19 в сложной форме. Однако на сегодняшний день можно увидеть, что суточная заболеваемость среди школьников снизилась из-за того, что ребята учатся дистанционно.

Как в Украине работают школы и садики во время жесткого карантина. Фото: коллаж "Сегодня"
Как в Украине работают школы и садики во время жесткого карантина. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевском крематории стало больше работы

Киевский крематорийпроизводит вдвое больше кремаций, чем в летние месяцы, так как Украина борется с новой волной COVID-19.

Украина недавно сообщила о рекордном количестве ежедневных смертей и случаях заболевания COVID-19, что привело к значительному увеличению количества захоронений, и особенно кремаций.

Сотрудник крематория объяснил "Сегодня", если летом в среднем было 60 процессий в день, то теперь от 100 до 120. К ним привозят тела умерших целый день, но это не значит, что все это жертвы коронавируса.

"Статистику я вам не назову. Но пойдите в крематорий и сами поймете, кто умер от коронавируса, а кто по другой причине. Видите, там уже начал шуметь мотор, скоро дым пойдет", объясняет мужчина и указал на склон, черный от копоти, над которым вздымался небольшой дымок.

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