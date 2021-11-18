Дистанционка отменяется, а статистика все хуже: как обстоят дела с COVID-19 в Киеве

По состоянию на 18 ноября Киев продолжает находиться в красной карантинной зоне. Когда столица выйдет из этого уровня эпидопасности – пока неизвестно.
Подробнее о ситуации с коронавирусом в Киеве – читайте далее в материале "Сегодня".
Статистика коронавируса в Киеве
По состоянию на 18 ноября в Киеве зафиксировано 1483 новых случая коронавируса в сутки. Это на 126 случаев меньше, чем 17 ноября (1609 случаев коронавируса). Всего в столице подтверждено 283 880 случаев COVID-19.
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С начала эпидемии в столице:
- выздоровели 242 386 человек (829 за сутки)
- умерли 7 055 человек (47 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 165 593 случая COVID-19 (1069 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 141 665 человек (976 за сутки)
- умерли 3 843 человека (42 за сутки)
Когда Киев выйдет из красной зоны?
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что на сегодняшний день в Киеве показатели коронавируса не говорят о стабилизации. Даты выведения столицы из красной зоны пока нет.
Об этом Кузин сообщил в эксклюзивном интервью для сайта "Сегодня".
По словам Кузина, когда мы говорим о красном уровне, то порядок выхода области регулируется постановлением Кабмина № 1236. Что касается Киева, то показатели не говорят о стабилизации.
"В среднем стабилизация происходит спустя 2 недели. Когда такая стабилизация произойдет, то будет рассматриваться вопрос о пересмотре уровня эпидопасности в столице", – отметил главный санитарный врач Украины.
Он добавил: пока неизвестно, когда столица выйдет из красной карантинной зоны.
"Даты нет, мы видим, что существенной стабилизации показателей заболеваемости тоже нет", – подчеркнул Кузин.
Ограничения в столице
С 1 ноября Киев попал в "красную зону" адаптивного карантина. Что запрещено в городе:
- Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т. д.), ЦНАПы и другие организации могут при наличии полностью вакцинированного персонала. Посещать такие места могут только вакцинированные люди и те, кто имеет действующий негативный ПЦР-тест.
- Учебный процесс в школах возобновился в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать для улучшения эпидситуации.
- Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
- Детские сады работают при условии 100% вакцинации всего персонала.
- Общественный транспорт работает. Пассажиры должны иметь сертификат COVID или отрицательный ПЦР-тест.
Когда ослабят карантин?
По словам мэра города Виталия Кличко, это произойдет как только динамика заболеваемости в Киеве начнет уменьшаться.
Киевские школьники возвращаются за парты
В Киеве с 22 ноября возобновят обучение в очном формате во всех школах. За парты вернутся ученики всех классов.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учащихся всех классов", - написал Кличко.
Отметим, ранее глава города заявлял, что в столице дети стали больше болеть COVID-19 в сложной форме. Однако на сегодняшний день можно увидеть, что суточная заболеваемость среди школьников снизилась из-за того, что ребята учатся дистанционно.
В Киевском крематории стало больше работы
Киевский крематорийпроизводит вдвое больше кремаций, чем в летние месяцы, так как Украина борется с новой волной COVID-19.
Украина недавно сообщила о рекордном количестве ежедневных смертей и случаях заболевания COVID-19, что привело к значительному увеличению количества захоронений, и особенно кремаций.
Сотрудник крематория объяснил "Сегодня", если летом в среднем было 60 процессий в день, то теперь от 100 до 120. К ним привозят тела умерших целый день, но это не значит, что все это жертвы коронавируса.
"Статистику я вам не назову. Но пойдите в крематорий и сами поймете, кто умер от коронавируса, а кто по другой причине. Видите, там уже начал шуметь мотор, скоро дым пойдет", – объясняет мужчина и указал на склон, черный от копоти, над которым вздымался небольшой дымок.
Ранее мы писали:
Как рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко, начало выхода областей из красного уровня эпидопасности прогнозируемо можно ожидать на следующей неделе.