Дистанционка отменяется, а статистика все хуже: как обстоят дела с COVID-19 в Киеве

По состоянию на 18 ноября в столице зафиксировано 1483 новых случая коронавируса

В Украине красных зон становится все больше. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 18 ноября Киев продолжает находиться в красной карантинной зоне. Когда столица выйдет из этого уровня эпидопасности – пока неизвестно.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Киеве – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса в Киеве

По состоянию на 18 ноября в Киеве зафиксировано 1483 новых случая коронавируса в сутки. Это на 126 случаев меньше, чем 17 ноября (1609 случаев коронавируса). Всего в столице подтверждено 283 880 случаев COVID-19.

С начала эпидемии в столице:

выздоровели 242 386 человек (829 за сутки)

умерли 7 055 человек (47 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 165 593 случая COVID-19 (1069 новых случаев за сутки).

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С начала эпидемии в области:

выздоровели 141 665 человек (976 за сутки)

умерли 3 843 человека (42 за сутки)

Когда Киев выйдет из красной зоны?

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что на сегодняшний день в Киеве показатели коронавируса не говорят о стабилизации. Даты выведения столицы из красной зоны пока нет.

Об этом Кузин сообщил в эксклюзивном интервью для сайта "Сегодня".

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По словам Кузина, когда мы говорим о красном уровне, то порядок выхода области регулируется постановлением Кабмина № 1236. Что касается Киева, то показатели не говорят о стабилизации.