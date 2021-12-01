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Дизайн придумали студенты. У киевских инспекторов благоустройства появилась униформа – фото

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
1 декабря, 15:12
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Зимнюю спецодежду для инспекторов презентовали во время заседания коллегии КГГА
Инспекторов благоустройства оденут в униформу
Инспекторов благоустройства оденут в униформу / Фото: Коллаж: Сегодня

Около 120 столичных инспекторов благоустройства получат форменную одежду современного образца, в которой выйдут контролировать город 1 января.

Об этом на заседании Коллегии КГГА рассказал директор Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко.

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По его словам, униформа позволит идентифицировать инспектора, более внимательно относиться к его законным требованиям предоставить разрешительные документы по установленному МАФу или к составленному протоколу за неубранный снег.

"Сегодня сотрудники носят повседневную одежду. Нарушители правил благоустройства иногда не воспринимают всерьез представителя власти, возникают конфликты и споры. Узнаваемая форма эти вопросы снимет. Дисциплинировать будет и самих инспекторов, которые большинство рабочего времени проводят на улицах Киева – на своих секторах", – отметил Тимур Ткаченко.

Кто придумал дизайн

Дизайн новой униформы помогла разработать творческая лаборатория Киевского университета технологий и дизайна в рамках сотрудничества КГГА с образовательными учреждениями, производство – Украина.

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Какой будет форма

Форма состоит из комплекта теплой одежды с шевроном, жилета с надписью "Инспекция благоустройства КГГА" и сумки для планшета. По отзывам инспекторы довольны новой одеждой.

Также каждый инспектор благоустройства оснащен планшетом с доступом в интернет. Это позволяет создать "рабочее место" прямо на секторе. Инспектор оперативно прорабатывает заявки, поступающие в КБУ "Контактный центр города Киева 1551" от граждан.

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Ранее мы писали:

  • Столичное КП "Киевкоммунсервис" сменило реквизиты для оплаты населением услуги вывоза мусора. С 1 декабря 2021 года уже нельзя будет оплатить по старым реквизитам.
  • В Киеве до 11 декабря не будет водоснабжения на нескольких улицах. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.

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