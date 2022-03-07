Для детей, спасающихся от бомбежки, в киевском метро начали крутить мультики (фото)

Проектор установили на станции метро "Дорогожичи"

Детям показывают мультфильм "Як Петрик П'яточкин слоників рахував" / Коллаж "Сегодня"

В киевском метро, которое сейчас служит для людей, как укрытие, для детей устроили кинотеатр.

Об этом сообщил народный депутат Владимир Вятрович.

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Проектор установили на станции метро "Дорогожичи". Детям показывают мультфильмы.

"В детском кинозале на метро Дорогожичи ныне "Петрик П'яточкін"", – говорится в сообщении.

В метро для детей устроили кинотеатр / Коллаж "Сегодня"

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В метро для детей устроили кинотеатр / Коллаж "Сегодня"

В Киеве метро переходит в режим бомбоубежища

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что киевский метрополитен прекращает перевозку граждан.

"Столичный метрополитен перешел в режим укрытие. Транспортные перевозки осуществляться не будут", – написал он.

В апреле 2021 года киевские власти решили расконсервировать бомбоубежища. По подсчетам специалистов, таких объектов в Киеве – около пяти тысяч. Все убежища Киева, включая станции метро, способны в случае необходимости вместить более 2,8 млн человек.

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