Для Оболони и Печерска: в Киев прибыла очередная партия гуманитарной помощи

Столица получила 20 тысяч продуктовых наборов, которые будут отданы жителям города

В Киев прибыла новая партия гуманитарной помощи / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Жители Киева, как и большинство украинцев, продолжают страдать от нашествия российских ордынцев. Столица нашего государства тоже попала под частые обстрелы со стороны захватчиков, нанесших немалый ущерб городской инфраструктуре. Фонд Рината Ахметова продолжает собирать гуманитарную помощь для пострадавших городов.

Сегодня 20 тысяч продуктовых наборов передали в Шевченковский, Печерский и Оболонский территориальные центры соцзащиты.

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В продуктовых наборах для киевлян есть продукты первой необходимости, в частности:

сгущенное молоко;

мука;

макароны;

сахар;

консервированное тушеное мясо.

Добавим, что необходимую гуманитарную помощь с начала войны уже получили все 10 столичных районов и Киевский городской территориальный центр соцобслуживания.

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Гуманитарная помощь предназначена для людей, состоящих на учете соцслужб. Прежде всего это пожилые люди и с ограниченными возможностями.

В целом городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн жизней были спасены на Донбассе.

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Поддержка во время войны

В некоторых городах, атакующих войска России, назревает гуманитарный кризис. Оккупанты не жалеют никого и беспощадно обстреливают гражданских, а также не дают ни вывезти людей, ни привезти им самое необходимое.

В то же время, если появляется возможность, другие украинские города получают гуманитарную помощь. К примеру, недавно продуктовые наборы получили украинцы Святогорска, Лимана и Волновахи.