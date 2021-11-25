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Для путешествий без COVID-ограничений. Киевлянка продавала фейковые удостоверения ОБСЕ (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
25 ноября, 19:59
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Мошенница уверяла своих клиентов, что поддельные документы будут давать возможность поездок за границу без карантинных ограничений
Злоумышленница продавала поддельные документы по 1500 евро.
Злоумышленница продавала поддельные документы по 1500 евро. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве разоблачили мошенническую схему изготовления удостоверений несуществующей международной организации, замаскированной под ОБСЕ. Документы якобы предоставляли возможность пересечения границы по зеленому коридору без карантинных ограничений.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора .

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Подробности

По данным следствия, на территории Киева продавали удостоверение Международной Дипломатической Миссии ОБСЕ (International Diplomatic Mission). Ее выдавали за настоящую международную организацию.

Участники преступной группы зарегистрировали общественные организации, которые имеют схожие названия с официальным представительством ОБСЕ в Украине, и создали вебсайт с названием, похожим на официальный вебсайт учреждения.

За 1500 евро участники группы "причисляли" граждан Украины и нерезидентов в список членов "дипломатической миссии ОБСЕ", а фактически в свои общественные организации. После этого они производили и выдавали им удостоверения, похожие на оригинальные.

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Для чего нужны удостоверения

Эти документы якобы предоставляли возможность:

  • пересечения границы по зеленому коридору без карантинных ограничений,
  • получение через год после вступления в организацию дипломатических паспортов, социальной помощи и бесплатного лечения за границей,
  • а также другие привилегии.

В то же время, на самом деле членство в этих общественных организациях не давало никаких преимуществ.

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Фото: Офис генпрокурора

Обыски и доказательства

Правоохранители провели ряд обысков, изъяли десятки поддельных удостоверений с логотипом ОБСЕ, печати и бланки фейковой организации, а также удостоверения сотрудников полиции и других представителей органов власти по явным признакам подделки.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Также решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений о подлоге документов (ст. 358 УК Украины).

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