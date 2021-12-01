"ДНР" и "ЛНР", вы крутые!" Тиктокерша из Киева "отличилась" размышлениями о войне (видео)

Украинцы возмутились в Сети. Они оставили множество гневных комментариев

Девушка из Киева спровоцировала скандал из-за высказываний о "ДНР" и "ЛНР". Фото: коллаж "Сегодня""

В Киеве тиктокерша записала несколько видео, в которых предложила Украине отказаться от захваченных земель Донбасса и всем писать завещания, потому что в феврале ожидается нападение России. Кроме того, она поддержала "ДНР" и "ЛНР".

Соответствующие ролики девушка опубликовала на странице в TikTok.

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Вспыхнул скандал

Тиктокерша заявила, что "ДНР" и "ЛНР" "крутые" и она за них "руками и ногами".

"Если мы не можем противостоять и сохранить свои земли, почему мы не можем их просто отдать? "ДНР, ЛНР" — вы крутые! Я за вас руками и ногами. Но зачем Украине эти земли, где их не принимают, не хотят? Зачем? Если на нас в феврале нападут, и мы все умрем, то надо писать завещание", — сказала девушка.

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Украинцы возмущены

Украинцы возмутились в Сети. Они оставили множество гневных комментариев.

"А самое страшное, что таких в Украине много"

"Аналитика, которую мы заслуживаем"

"Ждем прощения"

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