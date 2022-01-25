До -17! Когда в Буковеле ударят морозы

Украинские синоптики рассказали, какой погоды ждать 26 января и будет ли мороз – новый прогноз

Снег будет идти целый день / Коллаж "Сегодня"

Погода в Буковеле завтра, 26 января, будет облачная и снежная. Синоптики обещают снег, который к вечеру только усилится. Однако сильного ветра ждать не стоит.

Об этом сообщает sinoptik.

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В Буковеле с самого утра и до позднего вечера будет облачная погода. Утром будет идти снег, во второй половине дня он должен быть меньше, но осадки станут сильнее.

Ночью температура воздуха будет колебаться от -17 до -11 градусов. Днем столбики термометров покажут около 4 градусов мороза.

Погода в Буковеле на 26 января. Скрин: sinoptik.

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Когда в Украине ударят морозы

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается морозная и снежная. В некоторых регионах будет значительное снижение температуры. Столбики термометров опустятся до 20 градусов мороза.

В понедельник и вторник, 24-26 января, в Украине продолжит идти снег, только в западных областях без осадков, на дорогах стоит ожидать гололедицу.

25 января морозы в стране усилятся. На юге и востоке ночью до -10 градусов, а днем до 6 градусов мороза. На остальной территории ночью от 14 до 9 градусов мороза. В Прикарпатье и Закарпатье ночью местами до -20. Днем температура воздуха будет колебаться от 10 до 5 градусов мороза.

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