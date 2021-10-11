До -2 и дожди: где ждать непогоды в Украине уже завтра

Погода усложнится почти в половине регионов страны, там будет холодно и дождливо

Сегодня будет прохладно и половину областей накроют дожди. / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра в Украине усложнится погода. Половину страны накроют дожди, а в Карпатах прогнозируют морозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Температура воздуха днем будет колебаться от +11-13 градусов на севере и западе до +15-17 в восточных и южных областях.

Ночью теплее всего будет в южных областях, где ожидается +5-7 градусов. В остальных регионах температура в среднем держаться на уровне +3-5 градусов.

Холоднее всего будет в Карпатах – там температура ночью и днем будет колебаться от 2 градусов мороза до 5 градусов тепла.

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Где будут идти дожди

Осадки в течение дня следует ожидать жителям таких областей:

Львовской,

Ивано-Франковской,

Закарпатской,

Волынской,

Ровенской,

Тернопольской,

Житомирской,

Винницкой,

Хмельницкой,

Черновицкой.

Погода на 12 октября. Карта Укргидрометцентра

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Погода в Киеве

На территории столицы в течение дня будет солнечно и сухо. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью до 3-8 м/с. Температура воздуха днем 10-12 градусов тепла, а ночью 2-4 градуса.

Погода на 12 октября. Карта Укргидрометцентра

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