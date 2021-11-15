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До 5 градусов мороза! Киевлян предупредили о похолодании – прогноз (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
15 ноября, 17:00
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Днем температура воздуха поднимется максимум до 3 градусов тепла
Прогноз погоды на 16 ноября / Коллаж "Сегодня"
Прогноз погоды на 16 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 16 ноября, в Киеве синоптики обещают холодную и сухую погоду.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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В ближайшую ночь в столице похолодает до -5 градусов. Ночью столбики в термометре будут колебаться от +2 до +3 градусов.

"В следующие дни может ожидаться неустойчивая неблагоприятная погода с дождем, мокрым снегом и порывистым ветром. Соответственно, будет сильно прыгать атмосферное давление", – утверждает синоптик.

Какая погода будет в Украине. Фото: Наталии Диденко
Какая погода будет в Украине. Фото: Наталии Диденко

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В ноябре ожидаются дожди и ранний снег

В середине месяца чуть потеплеет, но может выпасть настоящий первый снег. Он, скорее всего, растает, но уже второй снег, который ожидается 24-25 ноября, вероятно, задержится до зимы, так как в 20-х числах небольшие морозы вернутся.

Морозная погода без осадков продлится до конца ноября.

Ранее мы писали:

  • Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.
  • Мы сообщали, какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.

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