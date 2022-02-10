Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

До +6 градусов! Когда в Киев придет весна – рассказали синоптики

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 февраля, 17:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Киевлянам рассказали, какую погоду ждать в городе и будет ли сильный ветер
Осадков в столице не будет / Коллаж "Сегодня"
Осадков в столице не будет / Коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве завтра, 11 февраля, будет теплая, однако облака затянут небо до самого вечера. Сильных порывов ветра, а также осадков в столице синоптики не обещают.

Об этом пишет gloss.

Реклама

Завтра в течение всего дня будет преимущественно облачная погода и плюсовая температура воздуха.

Сильных порывов ветра, как и существенных осадков, быть не должно. Температура днем будет от +4 до +6 градусов, а вот ночью столбики термометров покажут от +1 до +3.

Ветер в городе и днем, и ночью будет до 5-10 метров в секунду.

Реклама

Какая температура будет в феврале?

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал "Сегодня", что в феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорьях Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме (то есть февраль окажется теплее января на 1-2 градуса. – Ред.). На юге Одесской области, а также в Крыму и на Закарпатье – до 4 градусов тепла.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Улетел из Украины? Где сейчас находится бизнесмен Ярославский Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В Киеве ищут взрывчатку во всех торговых центрах Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Киеве ищут взрывчатку во всех торговых центрах Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

21 032

заболело за неделю в Киeвe

+48%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.98

Российский рубль (₽)

0.3743

Евро (€)

32

Doodle Сегодня
10 февраля. Эрнё Рубик. 42 года назад в Нью-Йорке на Международной выставке игрушек произвело фурор изобретение венгерского дизайнера - головоломка, впоследствии получившая название Кубик Рубика…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.98

Российский рубль (₽)

0.3743

Евро (€)

32

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять