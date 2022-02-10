До +6 градусов! Когда в Киев придет весна – рассказали синоптики

Киевлянам рассказали, какую погоду ждать в городе и будет ли сильный ветер

Осадков в столице не будет / Коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве завтра, 11 февраля, будет теплая, однако облака затянут небо до самого вечера. Сильных порывов ветра, а также осадков в столице синоптики не обещают.

Об этом пишет gloss.

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Завтра в течение всего дня будет преимущественно облачная погода и плюсовая температура воздуха.

Сильных порывов ветра, как и существенных осадков, быть не должно. Температура днем будет от +4 до +6 градусов, а вот ночью столбики термометров покажут от +1 до +3.

Ветер в городе и днем, и ночью будет до 5-10 метров в секунду.

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Какая температура будет в феврале?

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал "Сегодня", что в феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорьях Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме (то есть февраль окажется теплее января на 1-2 градуса. – Ред.). На юге Одесской области, а также в Крыму и на Закарпатье – до 4 градусов тепла.

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