"Должно быть очень строгое наказание": Степанов о нападении на бригаду скорой помощи в Киеве

В Днепровском районе столицы недавно напали на бригаду скорой помощи. В таких случаях медработникам должны давать особый статус.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга 22 декабря.

"Мне кажется, что такие вещи недопустимы. Доктора не могут отказать в оказании медицинской помощи. Когда есть вызов – они едут и несмотря ни на что выполняют свой долг. Мне кажется, что для медработников в таких ситуациях должны дать статус, который есть, например, у журналистов или у других служащих по поводу выполнения своих обязанностей", – говорит Степанов.

По словам Максима Степанова, наказание за нападение на медработников должно быть очень строгим.

"Соответствующие изменения уже разработаны и есть в Верховной Раде, очень рассчитываем на принятие этого законопроекта. Кроме этого, Министерство охраны здоровья разработали изменения в законе и сейчас они проходят согласование. В нем будет предусмотрено по необходимости и по вызову медработников сопровождение Нацполиции для выполнения своей работы. Я считаю, что мы должны защищать медработников", – добавил министр.

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Напомним, на днях в столице напали на бригаду скорой помощи. Пострадали две женщины – фельдшер 24-х и медицинская сестра 63-х лет. Нападающим оказался мужчина 1997 года рождения, уроженец города Александрия.

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием медиков – на перекрестке улиц Коновальца и Сахарова перевернулась машина скорой помощи, пострадали три человека.

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