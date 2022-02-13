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Достаем солнцезащитные очки! В Киев 14 февраля придет настоящая весенняя погода – прогноз

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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13 февраля, 18:00
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Днем в столице ожидается потепление, никаких осадков не будет
В Киеве ожидается потепление.
В Киеве ожидается потепление. / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киеве завтра, 14 февраля, ожидается теплой и солнечной. Температура воздуха прогреется до +6 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram.

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По ее прогнозу, в ближайшую ночь температура воздуха опустится до -3-5 градусов мороза. Однако день в столице "будет благоприятен для расцветающих, сердечками и букетиками, улиц" – предполагается +4+6 градусов.

"Киевлянам завтра можно бросить в сумку или автомобиль подзабытый атрибут – темные очки, потому что ожидается ясная солнечная погода", – рассказала Диденко.

В Киеве расцвели первые подснежники

В Киеве на Отрадном массиве расцвели подснежники. Как рассказывают местные жители, цветы посадили несколько лет назад.

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По словам людей, подснежники хорошо разрослись на улице Академика Стражеско, ведь лужайка находится в тени между панельными домами. Поэтому здесь для этих цветов есть благоприятные условия роста.

Отмечается, что на лужайке расцвели обычные подснежники, краснокнижные. Здесь выросло несколько сотен небольших кустов.

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