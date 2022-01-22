Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇺🇦 День Соборности Украины 🔔 Угроза войны с Россией Харьков устоит? Харьков устоит? 💥 Телефонные террористы
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Доставайте санки! Киев засыпает снегом, в транспорте произошел сбой (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 января, 14:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Снежный покров уже красиво укрыл землю
Снежную погоду передавали на все выходные в городе
Снежную погоду передавали на все выходные в городе / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев 22 января снова засыпает снегом. Небо в основном облачно, температура на отметке -2 градуса ниже нуля. В городе из-за непогоды произошел сбой транспорта. Как сообщает корреспондент "Сегодня", осадки зафиксировали в центре города.

На видео видно, что идет густой и лопатый снег.

Реклама

Также левый берег окутала снежная пурга. Очевидцы делятся видео.

Реклама

Сбой транспорта

  • Задерживается движение троллейбусов №6, 16, 18 на Майдане Незалежности по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
  • Задерживается движение троллейбусов №3 по ул. Липковского,9 по причине ДТП. На место вызвана полиция.
  • Задерживается движение троллейбусов № 24, 25, 26, 28 по пр. Свободы, 28 по причине ДТП. На место вызвана полиция.
  • Задерживается движение троллейбусов №41 по ул. Жмеринская – ул. Героев Космоса по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

Ранее мы писали:

Киевснегосадки
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Волна "минирований" в Украине. Мы узнали, должны ли спецслужбы выезжать на все вызовы Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Когда подорожает проезд в транспорте Киева? В КГГА ответили Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Доставайте санки! Киев засыпает снегом, в транспорте произошел сбой (видео) Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
22 января 1918. Михаил Грушевский. Председатель Центральной Рады провозгласил Украину независимой, обнародовав в Киеве IV Универсал. Год спустя в этот же день УНР и ЗУНР объединились в соборную державу…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

7 858

заболело за неделю в Киeвe

+20%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3696

Евро (€)

32.11

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять