Доставайте санки! Киев засыпает снегом, в транспорте произошел сбой (видео)

Киев 22 января снова засыпает снегом. Небо в основном облачно, температура на отметке -2 градуса ниже нуля. В городе из-за непогоды произошел сбой транспорта. Как сообщает корреспондент "Сегодня", осадки зафиксировали в центре города.
На видео видно, что идет густой и лопатый снег.
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Также левый берег окутала снежная пурга. Очевидцы делятся видео.
Сбой транспорта
- Задерживается движение троллейбусов №6, 16, 18 на Майдане Незалежности по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
- Задерживается движение троллейбусов №3 по ул. Липковского,9 по причине ДТП. На место вызвана полиция.
- Задерживается движение троллейбусов № 24, 25, 26, 28 по пр. Свободы, 28 по причине ДТП. На место вызвана полиция.
- Задерживается движение троллейбусов №41 по ул. Жмеринская – ул. Героев Космоса по причине ДТП. На место вызвана полиция.
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.