Доставайте санки! Киев засыпает снегом, в транспорте произошел сбой (видео)

Снежный покров уже красиво укрыл землю

Снежную погоду передавали на все выходные в городе / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев 22 января снова засыпает снегом. Небо в основном облачно, температура на отметке -2 градуса ниже нуля. В городе из-за непогоды произошел сбой транспорта. Как сообщает корреспондент "Сегодня", осадки зафиксировали в центре города.

На видео видно, что идет густой и лопатый снег.

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Также левый берег окутала снежная пурга. Очевидцы делятся видео.

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Сбой транспорта

Задерживается движение троллейбусов №6, 16, 18 на Майдане Незалежности по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

на Майдане Незалежности по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия. Задерживается движение троллейбусов №3 по ул. Липковского,9 по причине ДТП. На место вызвана полиция.

по ул. Липковского,9 по причине ДТП. На место вызвана полиция. Задерживается движение троллейбусов № 24, 25, 26, 28 по пр. Свободы, 28 по причине ДТП. На место вызвана полиция.

по пр. Свободы, 28 по причине ДТП. На место вызвана полиция. Задерживается движение троллейбусов №41 по ул. Жмеринская – ул. Героев Космоса по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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